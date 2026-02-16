CEIZ indeks sugerira rast BDP-a od tri posto u 2025.

Opisano kretanje indeksa, napisali su EIZ-ovi analitičari, sugerira da se BDP u četvrtom tromjesečju 2025. u odnosu na isto tromjesečje 2024. povećao za 2,5 posto, što je za 0,2 postotna boda više od godišnje stope rasta BDP-a zabilježene u trećem tromjesečju 2025. Ukupna godišnja stopa rasta BDP-a u čitavoj 2025. godini, pak, bi prema ovim procjenama iznosila tri posto.

Kako je objavio EIZ na svojoj internetskoj stranici, CEIZ indeks je u prosincu zabilježio smanjenje vrijednosti od 0,31 indeksnog boda u odnosu na isti mjesec 2024. godine. Istovremeno, u odnosu na studeni 2025., vrijednost indeksa povećala se za 0,46 bodova. U odnosu na treće tromjesečje 2025., prosječna vrijednost CEIZ indeksa u četvrtom tromjesečju prošle godine ostvarila je rast vrijednosti od 0,22 boda.

"Ako promatramo desezonirane podatke, vrijednost BDP-a se u četvrtom tromjesečju 2025. prema procjenama temeljenima na kretanju CEIZ indeksa povećala za 0,9 posto u odnosu na prethodno tromjesečje", dodali su iz EIZ-a.

Napominju da je mjesečna procjena stope rasta BDP-a na temelju vrijednosti CEIZ indeksa indikativna i treba je koristiti prvenstveno kao informaciju o tekućem stanju i smjeru kretanja poslovnog ciklusa u Republici Hrvatskoj.

Prema kalendaru objavljivanja na internetskoj stranici Državnog zavoda za statistiku (DZS), prve procjene kretanja BDP-a u četvrtom lanjskom kvartalu i cijeloj 2025. godini trebali bi biti objavljeni 27. veljače.

Inače, CEIZ indeks je koincidentni ekonomski indikator, odnosno mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na EIZ-u, a svrha mu je pružiti pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa.

Taj je indeks jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija, a za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja.