Megaklaonica podijelila investitore i udruge, Vlajčić: Investicije se ne smiju odbijati

Riječ je o projektu ukupne vrijednosti 608 milijuna eura , koji provodi Premium Chicken Company, u vlasništvu hrvatskog društva Renaissance Capital d.o.o. Najvažniji zahvat unutar investicije je klaonica u Sisku , koja bi trebala imati kapacitet klanja od oko 82 milijuna pilića na godinu. Uz klaonicu, za protivnike projekta sporno je i planirano bioplinsko postrojenje u Sisku, no investitor je zanijekao da ga planira graditi.

Ministar Vlajčić rekao je da Hrvatska nije samodostatna u proizvodnji pilića pa se investicije ne smiju odbijati, ali da Ministarstvo ali ne okreće glavu ni od građana.

"Uloga Ministarstva je rast i jačanje domaće poljoprivredne proizvodnje i svaka investicija koja doprinosi tom cilju je dobrodošla, ali pod uvjetom da se ne narušavaju stabilnost peradarskog sektora i život lokalne zajednice. Jedan od ciljeva Ministarstva je očuvanje života u ruralnim prostorima, očuvanje sela i tradicijske proizvodnje i ova investicija ne smije utjecati na opstojnost niti dovesti do odljeva stanovništva iz ruralnih prostora", rekao je Vlajčić.

Dodao je kako je Hrvatska na 70 posto samoodrživosti u peradarskoj proizvodnji.

"To znači da moramo biti otvoreni za iskorake u proizvodnji, ali to mora biti samo nadogradnja dosadašnjeg sustava", ustvrdio je.

Predsjednica saborskog odbora za poljoprivredu Marijana Petir izrazila je rezervu prema projektu te, kako je rekla, dijeli stav građana i njihovu zabrinutost. Zatražila je studiju utjecaja na okoliš za cijeli projekt, a ne zasebno za njegove dijelove, te upozorila kako treba procijeniti njegov učinak na poljoprivrednu proizvodnju i male OPG-ove u Hrvatskoj.

Upozorila je i na negativne ekološke utjecaje projekta, posebno na Park prirode Lonjsko polje i istaknula kako projekt treba procijeniti i sa sigurnosnog aspekta, jer se megafarme planiraju graditi u blizini plinskog skladišta u Okolima.

Gradonačelnik Siska Domagoj Orlić u uvodu u raspravu rekao je da Grad Sisak ne podržava projekte koji su u suprotnosti s prostornim planovima.

"Svi projekti na području grada Siska moraju biti u skladu sa zakonima i propisima, a ovaj projekt to nije. Nova gradska uprava jasno poručuje: poštujemo zakone i propise Republike Hrvatske te važeće prostorne planove. Ograđujemo se od političkih aktera koji ovo iskorištavaju", rekao je.

Predsjednik udruge Prijatelji životinja Luka Oman izjavio je kako je projekt ekološka megabomba te zatražio da se od njega odustane. Također je pozvao na prosvjed u Zagrebu 21. veljače.

"Ako se projekt ostvari, ovaj kraj neće imati budućnosti. Pitanje je hoće li institucije stati na stranu investitora ili na stranu naroda", poručio je.

Predstavnica Premium chicken companya Suzana Udoić Vuetić rekla je da se o projektu čulo i čuje "jako puno malicioznih izjava i iznošenja netočnih tvrdnji".

Ukrajinski investitor, kako je izvijestila, na području Sisačko-moslavačke županije planira godišnju proizvodnju od 150 tisuća tona, od čega je 85 posto planirano za izvoz, a 15 posto za hrvatsko tržište.

Građanima je poručila kako projekt nije ekološka bomba, jer se projektira u skladu sa strogim ekološkim standardima.