Cappelli: Hrvatska krenula u smjeru turizma 365

Hrvatska je krenula u smjeru cjelogodišnjeg odnosno turizma 365, što dokazuje i ova godina, u kojoj su najveći porasti i fizičkog i financijskog turističkog prometa ostvareni u predsezoni, a očekuju se i u posezoni, poručio je ministar turizma Gari Cappelli otvarajući u utorak konferenciju "Može li hrvatski turizam 365?"

"U Hrvatskoj je itekako moguć turizam 365, što ne znači baš svih 365 dana u godini, nego produljenje sezone na obali i novim proizvodima i sadržajima i na kontinentu. Uspješni jesmo, ali to nije dovoljno, i svi smo odgovorni za to i nitko neće stvari razviti umjesto nas. Oni koji žele, a možda ne znaju kako, neka se povežu s onima koji znaju, koji su kreativni i koriste nove tehnologije i modele poslovanja, jer zajedno se može jako puno, što pokazuju i primjeri iz Austrije, Slovenije i drugih zemalja gdje se turizam događa cijele godine", poručila je Kolar.

Naglasivši da Hrvatska zadnjih nekoliko godina zapravo ima turističku godinu, jer turizma ima sve više ima i izvan ljeta, ministar Cappelli je na otvaranju konferencije objasnio da to znači i da se u raznim segmentima turizma događa iskorak kvalitetnim pristupom i modelima za produljenje sezone. Kazao je i da se sve to ne zbiva slučajno, nego je rezultat rada svih u turizmu.

Prije početka konferencije, Cappelli je novinarima na upit oko propasti britanskog touroperatora Thomasa Cooka i utjecaja na Hrvatsku ponovio da će se na britanskom tržištu aktivno nastaviti promocija hrvatskog turizma i suradnja s drugim touroperatorima, koji su, po njegovoj ocjeni, voljni i više raditi s Hrvatskom, kao i da će svi britanski turisti Thomasa Cooka koji su trenutno u Hrvatskoj biti zbrinuti.

Slično je poručio i direktor glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice (HTZ) Kristjan Staničić, naglasivši da je Hrvatska danas uspješna turistička zemlja, koja, ma koliko bilo kritika, i ove godine ima uspješan rezultat.

Kontinent, gradovi, novi atraktivni proizvodi i jasan plan potencijal za razvoj turizma 365

"Uvijek se može više i bolje, i zato je važno ubuduće donositi kvalitetne turističke odluke. Iako se glavnina turističkog prometa još ostvaruje u ljetna četiri mjeseca, sve su nam jače pred i posezone, a to je i rezultat promišljanja i rada svih turističkih djelatnika, koji sve više u prvi plan stavljaju i razne oblike turizma koji nisu vezani samo za ljeto, sunce i more", ocijenio je Staničić, dodajući da je u kontinentalnom dijelu zemlje i većim gradovima veliki potencijal za razvoj cjelogodišnjeg turizma te da će HTZ to i nastaviti promovirati i ulagati.

U tom razvoju, po ocjeni potpredsjednika Hrvatske gospodarske komore (HGK) Dragana Kovačevića, važnu ulogu imaju i digitalne tehnologije i druge mogućnosti ICT sektora, a naglasio je i da bi ove godine s obzirom na dosadašnje rezultate turistički prihodi mogli "znatno nadmašiti lanjske od 12 milijardi eura".

Direktor razvoja u agenciji Uniline Kristijan Šustar i konzultanti tvrtke Horvath HTL iz Londona James Chappell te ITB-a Bruno Walter ocijenili su da su za razvoj novih oblika turizma cijele godine važni predvodnici, pojedinci, tvrtke i drugi, koji će utjecati na stvaranje cjelogodišnjih i održivih turističkih proizvoda kojih sada u Hrvatskoj nedostaje.

U Austriji su, po riječima Waltera, među predvodnicima bila i sela, jer su željela više od turizma, kao i što su svi surađivali sa svima, dok je Chappell poručio da je to "grupni rad u kojemu ne smije biti zavisti i ljubomore na susjeda koji ima više turista te da za sve to treba bar desetogodišnji jasni plan kojeg će se svi držati".

Chappell je kratko komentirao i propast Thomasa Cooka, uz riječi da je to bio "dinosaur, a dinosauri izumiru".