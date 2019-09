Kako će se propast Thomasa Cooka odraziti na Hrvatsku? Neki mali hoteli mogli bi bankrotirati, Atlas sazvao izvanredni sastanak

Propast jednog od najvećih svjetskih turoperatora - britanskog Thomas Cooka - loša je za svjetski turizam i velik gubitak za britansku ekonomiju, a u Hrvatskoj se može očekivati da će njegov tržišni udjel već od iduće godine preuzeti drugi britanski turoperatori, izjavio je u ponedjeljak za Hinu predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA) Tomislav Fain

'Preko Thomas Cooka u Hrvatskoj trenutno boravi određeni broj gostiju, pogotovo u srednjoj i južnoj Dalmaciji. Iako se očekuje da će se zbog svega toga angažirati i osiguravajuće kuće, neizvjesno je još koliko i kako će se naplatiti hoteli koji ih ugošćuju. To će ići malo teže, ali ipak sumnjam da će netko u Hrvatskoj učiniti slično kao u Tunisu, u kojem su goste zatvorili u hotele zbog neplaćenih računa', ocijenio je Fain.

S druge strane, do 2020. već bi se moglo dogoditi preusmjeravanje gostiju tog turoperatora na druge koji će ih dovesti u Hrvatsku.

Procjenjuje i da, s obzirom da je ova sezona realno pri samom kraju i, koliko zna, do kraja ove godine nema još puno planiranih rotacija od tog velikog turoperatora, ova godina ne bi trebala proći u velikom minusu zbog propasti Thomas Cooka.

Očekuje da će neke od naših velikih hotelskih kuća koje primaju goste Thomas Cooka direktno, bez posredovanja agencija, a s obzirom na iskustvo tih hotelijera da unaprijed traže plaćanje, nekako riješiti tu situaciju i moguće je da neće imati velikih gubitaka. No, s druge strane, dodaje, problema bi mogli imati manji hoteli .

Predsjednik UHPA-e dobrim u svemu drži to što je britanska vlada preuzela trošak povratka gostiju u Britaniju, ali se nažalost ne zna tko će preuzeti trošak povratka gostiju s drugih tržišta, poput Nijemaca, koji su dosta putovali s tim turoperatorom.

Fain napominje i kako se o problematici poslovanja Thomas Cooka u kuloarima već duže vrijeme priča, doduše više o njihovom avionskom biznisu, a manje o turoperatorstvu. No izgleda da je to ipak bilo preduboko i puno više nego što smo svi znali i dovelo je do likvidacije, odnosno propasti tog turoperatora, kaže Fain.

Brexit pridonio krahu

Ocjenjuje da je svemu većim dijelom pridonio i Brexit, ali i kako to zapravo nije neka velika novost u svjetskom turizmu, jer konkurencija raste iz dana u dan i prisutna su stalna preslagivanja na tržištu. Ipak, za razliku od svih ostalih propasti turističkih kompanija u zadnjih nekoliko godina, pa i na britanskom tržištu, Thomas Cook najstariji je ili jedan od najstarijih turoperatora koji je organizirao putovanja prije više od 180 godina, dodaje.

Po riječima Faina, u Hrvatskoj je glavni strateški partner Thomas Cooku kao DMC (destinacijska menadžment kompanija) - Atlas, najveći domaći turoperater.

Iz Atlasa, koji je ove godine uslužio oko sto tisuća gostiju Thomasa Cooka, poručuju da će svoje usluge prema svim gostima ispuniti do kraja.

„Grupacija Thomas Cook partner je adriatica.net Grupe preko 30 godina. U ovoj sezoni Atlas je kao DMK partner na destinaciji pružio usluge stotinjak tisuća gostiju Thomas Cooka iz Velike Britanije, Belgije, Francuske, Njemačke i Poljske. Važno je napomenuti kako je Thomas Cook UK u volumenu zauzimao 15 posto dok su najzastupljeniji Njemačka, Francuska i Belgija. Trenutno u Hrvatskoj imamo u odlasku oko 150 njihovih gostiju, ponajviše u regiji srednja Dalmacija. Pomno pratimo situaciju i svoje ćemo usluge izvršiti do kraja te nećemo ugroziti imidž kompanije niti hrvatskog turizma", kaže se u priopćenju.