Blokada proračuna zbog Trumpova inata ima sve ozbiljnije posljedice za američku ekonomiju

Rekordna blokada američkog proračuna bliži se četvrtom tjednu i dok Trump i dalje inzistira na tome da 5,7 milijardi dolara troška za izgradnju kontroverznog zida na granici s Meksikom bude uvršteno u proračun, zaposlenici saveznih agencija istovremeno ne dobivaju plaće, a onaj manji dio koji radi usprkos tome ne uspijeva obaviti sve potrebno za normalno funkcioniranje ekonomije

Rekordno duga blokada američkog saveznog proračuna, zbog koje stotine i stotine tisuća državnih zaposlenika ili ne radi ili radi i ne prima plaću, počinje pokazivati puno ozbiljnije posljedice za cjelokupnu američku ekonomiju. Isplate državnim agencijama i institucijama iz proračuna blokirane su od 22. prosinca lani i ove će se subote navršiti četiri tjedna od početka problema . Dobar dio vladinih institucija imao je neke zalihe pa su zaposlenici dobili još jednu plaću nakon same blokade, pred sam kraj godine, ali kako vrijeme protječe, situacija je sve ozbiljnija.

Nikoga u svemu tome neće iznenaditi informacija da zastupnici u parlamentu neće osjetiti blokadu proračuna. Njihova primanja regulirana su američkim ustavom i nisu obuhvaćena aktualnim pravnim vakuumom. Tijekom prijašnjih blokada postojalo je nepisano pravilo da će se zaposlenima isplatiti svi zaostaci, iako to nije bilo ni na koji način garantirano. Trump je u srijedu prvi put tu odluku stavio i na papir i barem na taj način za nijansu smanjio neizvjesnost kroz koju prolazi, procijenjeno je, najmanje 800 tisuća zaposlenih u raznim dijelovima saveznih vlasti.

Poteškoće se povećavaju iz dana u dan. Najgore su prošli radnici koji obavljaju poslove čišćenja, fizičke zaštite ili održavanja zgrada američkih vlasti jer su takvi poslovi najvećim dijelom dodijeljeni raznim kompanijama koje, dok god je proračun blokiran, ne mogu ispostaviti državi račune za usluge. Zato nemaju ni novca za isplatu zaposlenika. Situacija nije bitno lakša ni onima kojima dohodak stiže izravno iz proračuna. U problemima se nalaze zaposlenici bezbrojnih agencija savezne vlasti, među koje spada i kontrola leta, dio sudstva, porezna uprava, pa čak i legendarni FBI (Federal Bureau of Investigation). Već kako je gdje organizirano, dio zaposlenika ostaje kod kuće, a dio ih dolazi raditi, ali ne prima plaću.

No sve je očitije to da blokada proračuna ima i puno dalekosežnije posljedice. Prije šest dana Kevin Hassett, predsjednik Vijeća ekonomskih savjetnika Bijele kuće, u medijima je izjavljivao kako blokada i nije tako strašna, a možda je i dobra jer su tisuće radnika dobile priliku za neplanirani godišnji. U utorak je pak isto to vijeće shvatilo da je blokada loša za američko gospodarstvo. Hassett sada tvrdi da bi blokada mogla imati trajni učinak na ekonomiju, čak i nakon što se proračun odmrzne, jer bi investitori mogli ostati u strahu da bi se ovakva situacija mogla ponoviti u budućnosti.

Američka televizijska mreža CNBC citirala je anonimnog državnog dužnosnika koji kaže da svaki tjedan blokade proračuna znači 0,1 postotak niži ekonomski rast. Financijsko-konzultantska kuća S&P, najpoznatija po svojem odjelu za procjenu kreditnog rejtinga, izračunala je da je samo u razdoblju od 22. prosinca do 11. siječnja trošak blokade za američku ekonomiju dosegnuo 3,6 milijardi dolara, što znači otprilike 1,2 milijarde tjedno. Uskoro bi, prema toj procjeni, trošak za američku ekonomiju nastao blokadom mogao premašiti i cjelokupan iznos zbog kojeg je sve i započelo, spornih 5,7 milijardi dolara za izgradnju zida. Ta je agencija, inače, tijekom blokade američkog proračuna 2013. godine čak i srezala rejting američkih državnih obveznica.