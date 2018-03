Belgijanci u Dalju otvaraju brodogradilište Slavonija, tražit će 140 radnika

Brodogradilište riječnih i specijaliziranih brodova te luksuznih jahti Slavonija trebalo bi stići na krajnji hrvatski istok. Zemljište je već kupljeno u mjestu Dalj nedaleko od Osijeka, uz samu rijeku Dunav. Riječ je o projektu čija se vrijednost u početnoj fazi penje do deset milijuna eura, a iza njega stoje belgijski investitori

'Brodogradilište ovakvog tipa ne postoji u radijusu od 900 kilometara. Dugoročni plan nije samo proizvodnja 'sirovih' brodova, već njihovo potpuno opremanje kako bismo stvorili konkurentni i visokokvalitetni izvozni hrvatski proizvod', najavio je novinarima zamjenik osječkog gradonačelnika Boris Piližota predstavljajući Birola Ernalbanta , dizajnera i konstruktora jahti koji s ekipom belgijskih i nizozemskih investitora ulazi u projekt čija je vrijednost u početnoj fazi do deset milijuna eura.

'Zbog prirodnih ograničenja, poput dubine riječnog korita važnog za izgradnju brodova određene veličine, brodogradilište smo zajednički odlučili pozicionirati u Dalju na Dunavu. To je odlična geostrateška pozicija jer je odatle za dva tjedna moguća isporuka broda do Crnog mora ili na sjever Europe. Izvrsna je cestovna povezanost, a u blizini se nalazi i Zračna luka Osijek', objasnio je Piližota kako je izbor pao upravo na Dalj, mjesto u Općini Erdut na području Osječko-baranjske županije.

U tijeku je registracija tvrtke u Hrvatskoj. Zemljište je već kupljeno i spremno za početak izgradnje.

'Prijeći ćemo odmah na zemljane radove kako bi se moglo nastaviti s dizajnom i konstrukcijom samog brodogradilišta, a očekujemo da će to trajati oko šest mjeseci. Plan je da od same gradnje u roku dvije godine ono bude u punoj funkciji. To vrijeme ćemo iskoristiti za obuku kako naših, tako i ljudi s ovog područja', rekao je Birol Ernalbant, najavljujući da bi se ondje na početku trebalo zaposliti oko 140 stručnih i visokokvalificiranih radnika.