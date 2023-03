Presudile im obveznice: Je li munjevit kolaps banke Silicon Valley uvod u novu globalnu financijsku krizu

Krajem prošlog tjedna SAD je potresla vijest o drugom po veličini bankarskom bankrotu u povijesti. U samo 48 sati urušila se Silicon Valley, banka koja je među svojim klijentima imala mnoge od najpoznatijih startupa i investicijskih tvrtki tehnološke industrije. Sada se naširoko raspravlja o tome što je pošlo po zlu i je li u pitanju izolirani slučaj ili naznaka financijske krize širih razmjera?

Dionice SVB-a pale su u četvrtak, povlačeći za sobom druge banke. Do petka ujutro trgovina dionicama je obustavljena te je propao plan izdavanja novih dionica i pronalaska investitora. Uslijed panike koja je nastala na burzi u petak je obustavljeno trgovanje dionicama još nekoliko banaka, uključujući First Republic, PacWest Bancorp i Signature Bank.

Stoga je SVB odlučio spremiti taj novac u vrijednosne papire. Kada banke učine to, moraju odlučiti hoće li te vrijednosne papire dugoročno držati, u kojem slučaju će se smatrati imovinom što se 'drži do dospijeća' (HTM) ili će biti raspoložive za prodaju u bilo kojem trenutku. U tom se slučaju ta imovina klasificira kao 'dostupna za prodaju' (AFS).

Većina HTM imovine sastojala se od državnih i hipotekarnih obveznica . Kako su kamatne stope rasle, vrijednost te imovine je padala. No sve dok se imovina držala do dospijeća i klijenti banke su dobro poslovali, papirnati gubici nisu se evidentirali u bilanci SVB-a.

Na kraju je banka došla do točke da je morala prodati dio obveznica u koje je uložila depozite kako bi imala dovoljno gotovine vratiti taj novac štedišama. No nije smjela prodavati HTM imovinu jer bi gubici na njoj u potpunosti izbrisali njezin kapital.

Pojedini analitičari s Wall Streeta kritiziraju Fedovu agresivnu reakciju na inflaciju, upozoravajući da je epski slom burze sada izvjestan jer će daljnjim rastom kamatnih stopa ogromni balon koji je središnja banka sama stvorila biti spreman prsnuti.

'Morat ćemo vidjeti kako će se razvijati ova priča, ali uvijek se nešto pokvari tijekom ili nakon Fedovog ciklusa 'planinarenja'. Je li ovo još jedno malo kolebanje na tom frontu ili početak nečeg većeg? Teško je reći, ali ne zaboravite, još nismo bili u recesiji', upozoravaju analitičari Deutsche banke.

Analitičar Velimir Šonje u svom osvrtu ističe da se usporedba s velikom financijskom krizom iz 2008. godine nameće zbog interakcije rasta kamatnih stopa i pada vrijednosti specifične klase imovine.

Šonje razmatra dva scenarija, a prema prvom, riječ je o nizu izoliranih događaja u dobro ograđenom kripto i tech svijetu, koji neće značajnije poljuljati financijski sustav. U prilog scenariju da se ne događa 'ništa posebno' govori i činjenica da je sve već viđeno kada je propala prva banka koja je bila (pre)usko vezana uz tehnološku startup scenu i kripto ekosustav Silicijske doline – Silvergate.

Naime Silvergate je uspio isplatiti najveći dio depozita bez intervencije FDIC-a, no bio je puno manji od SVB-a. No u slučaju SVB-a sustav osiguranja depozita brzo je reagirao i FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) je zaštitio sve depozite do 250.000 dolara tako da su oni sa zdravom aktivom prebačeni na novu banku Deposit Insurance National Bank of Santa Clara pod kontrolom države.

Prema drugom scenariju, ovo je najava nečega velikog, što bi moglo imati puno šire razmjere. Šonje podsjeća na kolaps britanske banke Northern Rock, specijalizirane za hipotekarno stambeno kreditiranje, u rujnu 2007. i činjenicu da je to bio uvod u hipotekarnu krizu koja je eksplodirala u SAD-u godinu kasnije.

'Ta je epizoda pokazala da je vrijeme koje je potrebno od odašiljanja signala do eksplozije u pravilu nepredvidivo i često podugačko (jer je financijski sustav izvanredno složen). Banke su danas neusporedivo bolje kapitalizirane nego 2008. No pravo pitanje ne glasi živimo li mi novu 2008., nego – nije li ovo tek ljeto 2007. (koje najavljuje problem, bez obzira na to što će Fed činiti s kamatnim stopama u sljedećih godinu dana)? Ako u sustavu postoji problem strukturne prirode, onda više ili niže kamatne stope neće mnogo značiti', zaključuje Šonje.