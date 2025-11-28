HNB: Kamatne stope i dalje stabilne

Kamatne stope kreditnih institucija za glavne izvore njihovih europskih sredstava kao i za najvažnije vrste eurskih kredita u listopadu uglavnom pokazuju pad na godišnjoj razini, ali i stagnaciju na tromjesečnoj razini, navodi se u novom HNB-ovu Statističkom priopćenju o kamatnim stopama kreditnih institucija za listopad 2025.

Kamatne stope na oročene depozite kućanstava u listopadu 2025. niže su u usporedbi s vrijednostima iz listopada 2024. te su iznosile 1,36% za kratkoročne i 0,94% za dugoročne depozite.

Riječ je o padu od 0,77 i 0,39 postotnih bodova za kratki odnosno za dugi rok.