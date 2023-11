Avioindustrija se digla nakon korone, no slijedi strmoglavi pad

'Zabava je gotova'

No, mnogi njihovi kolege smatraju da je zlatno razdoblje kroz koje industrija trenutačno prolazi kratkog vijeka. 'Zabava je gotova', pesimistično će šef Ryanaira Michael O'Leary. Jednako su skeptični i njegovi kolege iz američkih aviokompanija poput American Airlinesa i Jetbluea koji su prije nekoliko dana izjavili kako uskoro očekuju značajnu redukciju poslovanja ili čak i gubitke. Analiza brojki pokazuje i zašto.

Iako industrija bilježi uspjehe u vidu prodanih karata, simptomatična je promjena u klijenteli – leti veći broj turista u odnosu na poslovne ljude, što prije nije bio slučaj. Ne samo da poslovnjaci plaćaju skuplje letove, nego ih i rezerviraju tijekom cijele godine, a otporniji su i na poskupljenja. Avioprijevoznici će to osjetiti ove jeseni i zime.

Za razliku od prije, turisti sada ljeti ne rezerviraju samo ekonomsku klasu, nego se odlučuju i na skuplje opcije, kako na kratkim, tako i na dugim linijama. No, ujesen obično leti za četvrtinu manje turista nego ljeti, dok je broj putnika poslovnjaka uglavnom isti. Zrakoplovne kompanije dakle moraju ili parkirati dio svojih zrakoplova ili sniziti cijene. No umjesto smanjenih kapaciteta događa se suprotno.

Povećavaju kapacitete u krivo vrijeme?

U Europi su tako kapaciteti veći nego na početku krize. Iako Airbus i Boeing uslijed problema u opskrbnom lancu grade manje zrakoplova nego što su planirali, avioprijevoznici (osim ruskih) ovog ljeta imali su ukupan kapacitet od 3900 zrakoplova, što je pet posto više nego 2020.