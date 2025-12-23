Vozili smo Toyotu Corollu Sedan 1.5 VVT-IW sa 125 KS: Dojmljiva obiteljska limuzina C-segmenta

Naš je testni model imao benzinski pogonski sklop. Riječ je o 1,5 l TNGA 6 M/T benzinskom trocilindričnom turbo motoru obujma 1490 cm³ snage 125 KS (92 kW), sa 153 Nm. Za pogon na prednja dva kotača brine 6-brzinski ručni mjenjač 6 M/T. Ubrzanje od 0 do 100 km/h je 12,1 s, a krajnja brzina 190 km/h

Toyotu Corollu limuzinsku verziju, smo posljednji put na svom testu imali krajem ljeta 2019. godine. Bila je to verzija točne oznake Corolla Sedan 1,8 l hibrid e-CVT Executive. Sam model Corolla, koji je na tržište stigao još 1966., sljedeće godine slavi svoj 60. rođendan i svoju 12. generaciju. Toyota Corolla nosi titulu najprodavanijeg automobila u povijesti, koja se zaključno s 2024. prodala globalno u preko 52 milijuna primjeraka.

Povijest Corolle je primjer Toyotinog kaizen principa – predanosti kontinuiranom poboljšanju, ostavši ključni model u globalnoj ponudi tvrtke. Razvijala se od samog početka, prateći promjene u ukusima i preferencijama kupaca te prihvaćajući nove tehnologije za pogonski sklop, sigurnost, udobnost, praktičnost i povezanost.

Toyota Corolla Sedan 1.5 VVT-IW 4D MT6 Luna (MY2025) Izvor: tportal.hr / Autor: Toyota

Njezina pozicija drugog najprodavanijeg modela u 2022. godini u europskom C-segmentu za kompaktne/srednje velike modele ojačana je uvođenjem Toyotine hibridne električne tehnologije pete generacije – elektrificiranih pogonskih sklopova od 1,8 i 2,0 litre koji nude više snage i ugodniju vožnju, ali uz poboljšanu učinkovitost.

Postoji 'Corolla za sve' s verzijama Hatchback, Touring Sports (karavan) i Sedan (limuzina). Njima se krajem 2023. godine pridružila i SUV verzija – Corolla Cross. Nedavno smo isprobali i osvježenu SUV verziju.

Spomenimo u ovom uvodu kako je Toyota najavila i unaprijeđenu Corollu za 2026. godinu, koja stiže u proljeće, a koristi najnoviju generaciju Toyotine vodeće full hybrid tehnologije, omogućujući kupcima izbor između dva vrlo učinkovita pogonska sklopa. Opcije od 1,8 i 2,0 litara odlikuju se glatkim, rafiniranim performansama uz nisku potrošnju goriva i emisiju. Verzija od 2,0 litre pruža maksimalnih 178 KS za one koji žele naglašenije performanse. Toyota je krajem listopada ove godine na japanskom salonu automobila Japan Mobility Show 2025 predstavila i potpuno novi izgled Corolle. Zasad samo u obliku konceptnog vozila u obliku limuzine (Sedan).

Buduća Corolla će biti ponuđena kao električno vozilo na baterije (BEV), plug-in hibrid (PHEV), hibrid (HEV) i s konvencionalnim motorom s unutarnjim izgaranjem (ICE). Toyota također navodi da bi nova Corolla mogla koristiti i CO₂-neutralna goriva. Posve je razumno da se nova generacija globalnog modela, kao što je to Corolla ne može s ograničiti samo na jedan tip pogonskog sklopa.

Ipak vratimo se u sadašnjost, jer smo na svom testu imali aktualnu verziju, model točne oznake Toyota Corolla Sedan 1.5 VVT-IW 4D MT6 Luna (MY2025). Recimo i kako nije riječ o hribridnom pogonu, već smo vozili benzinsku verziju trocilindričnog motora 1.5 Valvematic M/T6 obujma 1490 cm³ snage 125 KS (92 kW), koja se još uvijek nalazi u ponudi na hrvatskom tržištu. Proizvodnja modela Hatchback i Touring Sports za 2025. godinu počela je u veljači u Toyota Manufacturing UK u Velikoj Britaniji, nakon čega je u ožujku uslijedilo pokretanje proizvodnje limuzine u Toyota Motor Manufacturing Turkey u Turskoj.

Vanjski dizajn, struktura i dimenzije S početkom 2025. godine, Toyota je predstavila niz novih značajki za svoju trajno popularnu liniju Corolla – Hatchback, Touring Sports karavan i Sedan (limuzinu). Novi detalji jačaju Corollinu tržišnu privlačnost, donoseći svjež izgled i nove održive izbore kada je riječ o završnoj obradi interijera.

Elegantne linije verzije Sedan čine ovaj model posve drugačijim od ostale dvije izvedbe Hatchback i Touring Sports. Ono što je na našoj testnoj izvedbi još više primjetno su drugačiji izgled njegovog prednjeg kraja (naravno i stražnji kraj je posve drugačiji), kao i drugačija prednja i stražnja svjetla. Ovime je Sedan dobio na profinjenosti, što mu doista i priliči.

Naš model razine Luna je imao LED dnevna svjetla i LED svjetla za maglu, a straga smo imali LED stražnja svjetla (pozicija + stop) / pokazivači smjera su halogeni.

Kad je riječ o strukturi, Corolla Sedan je konstruirana na platformi Toyota New Generation Architecture (TNGA) što joj osigurava niže težište i kruću konstrukciju (čak 60 posto kruća od prethodne generacije) uz povećanu dinamičnost u vožnji i bolji osjećaj kontrole. Sam motor je zahvaljujući novoj platformi smješten 10 mm niže. Poboljšani ovjes osigurava mirniju, tišu i udobniju vožnju.

U slučaju da vas zanima odnos vanjskih dimenzija ove tri karoserijske verzije Corolle, onda treba reći da Sedan nije i najduža izvedba, jer je sa svojih 4630 mm dužine kraća od Touring Sportsa za 20 mm. S druge strane Sedan je duži od Hatchback verzije za 260 mm, koja ima i kraći međuosovinski razmak za 60 mm. Sedan i Touring Sports izvedbe dijele isti međuosovinski razmak od 2700 mm.

Osim toga Sedan izvedba je i uža za neznatnih 10 mm, od ostale dvije izvedbe. Prednji prevjes je u sve tri izvedbe identičan, od središta prednjeg kotača do vrha prednje haube on iznosi 935 mm, a stražnji varira o izvedbi; Hatchback 795 mm, Sedan 995 mm, a Touring Sports 1015 mm. Visina naše Sedan verzije je 1435 mm, a krug okretanja 10,4 m. Minimalna udaljenost od tla tijekom vožnje je 130 mm.

Težina našeg testnog modela Sedan 1.5 VVT-IW 4D MT6 je 1280-1335 kg. Obujam prtljažnika je 471 litru, a preklapanjem naslona drugog reda sjedala (djeljiv u omjeru 60 :40) raste do 1055 l. Što se vuče prikolice tiče, najveća težina kočene prikolice je 1000 kg, a nekočene 450 kg.

Što se kotača tiče, naš testni model je imao za opremu Luna standardne 16-colne aluminijske naplatke (10 krakova), s ljetnim Bridgestone Ecopia EP150 gumama dimenzija 205/55R16 91V. Imali smo i rezervni kotač smanjenih dimenzija T125/70D17 98M.

Unutrašnjost Kabina Corolle Sedan je lijepo i decentno uređena. Naš je testni model imao sjedala s presvlakama od crne tkanine s podstavljenim umetcima, što je standardno za opremu Luna i Sol. Prednja sjedala su lijepo oblikovana i udobno se sjedi u njima. Vozačevo sjedalo je ručno podesivo po visini.

Upravljač i ručica mjenjača presvučeni su umjetnom kožom. Upravljanje audio sustavom, telefonom i putnim računalom je omogućeno s upravljača. Okruženje ručice mjenjača je u Piano Black boji.

Mjesta straga ima za troje odraslih, no srednje sjedalo je ipak nešto neudobnije. Osim toga, u naslonu se nalazi i naslon za ruke, pa će ipak samo dvoje krajnjih putnika straga imati puni komfor.

Corolla ima snažan i širok paket digitalnih sustava i funkcija, što je omogućeno novom elektroničkom platformom. Osim upravljanja hibridnim sustavom i pružanja sofisticiranijih sigurnosnih elemenata, uključuju novi, snažniji multimedijski sustav i zaslon s instrumentima za vozača koji koristi potpuno digitalni, prilagodljivi 12,3-inčni kombinirani mjerač.

Toyota Smart Connect multimedija Standardni Toyota Smart Connect sustav koristi 8-inčni zaslon osjetljiv na dodir s praktičnim fizičkim kontrolama za česte funkcije – upravljanje klima uređajem i uključivanje/isključivanje zvuka. S većom računalnom snagom i bržim odzivom, njegove funkcije uključuju navigaciju temeljenu na oblaku. To se povezuje s informacijama o prometnim događajima u stvarnom vremenu kako bi se omogućilo točnije i učinkovitije planiranje putovanja.

Tu je i ugrađeni glasovni agent i integracija pametnih telefona putem (bežičnog) Apple CarPlaya i (žičane veze) Android Auto. Četverogodišnja pretplata na usluge uključena je u cijenu vozila.

Toyota Smart Connect + dostupan je u modelima više klase, kao u našem slučaju. Dolazi s 10,5-inčnim zaslonom visoke razlučivosti i koristi još brži procesor. Uz sustav temeljen na oblaku, ima ugrađenu navigaciju, plus korisne funkcije poput lokacija fiksnih kamera za brzinu i vremenskih upozorenja. Naš je model imao i kromirani okvir multimedijskog zaslona, kao i dvozonski automatski klima uređaj.

Novi digitalni kokpit Novi potpuno digitalni 12,3-inčni digitalni kombinirani mjerač u instrumentnoj ploči ispred vozača standardno je dostupan u svim verzijama Corolle.

Podaci i informacije lako se čitaju i razumiju, bez obzira na uvjete osvjetljenja. Raspored se može mijenjati kako bi odgovarao prioritetima vozača, uključujući broj brojčanika i sadržaj s više informacija. Izgled kombiniranog mjerača također se može prilagoditi raspoloženju vozača ili putovanju pomoću prekidača na upravljaču. Postoje četiri teme – Ležeran, Pametan, Snažan i Sportski.

Toyota T-Mate: sigurnost i sustavi pomoći vozaču Toyotin prioritet je učiniti vožnju sigurnijom za sve – vozače, putnike, pješake i ostale sudionike u prometu. Nove i napredne tehnologije objedinjene su u Toyota T-Mateu, koji je standardno dostupan na svim novim modelima Corolle kako bi vožnja vašeg automobila bila sigurnija, bilo da se radi o navigaciji gradskim ulicama, krstarenju autocestom ili manevriranju radi preciznog i jednostavnog parkiranja. Paket uključuje najnoviju generaciju Toyota Safety Sense sustava s drugim aktivnim sustavima pomoći pri vožnji i parkiranju.

Najnoviji razvoj Toyota Safety Sense sustava donio je značajna poboljšanja mnogim sustavima za otkrivanje nesreća i dodao nove funkcije koje povećavaju sigurnost i pružaju dodatni mir. Zahvaljujući bežičnim ažuriranjima, softver se sada može automatski nadograditi, bez potrebe da se automobil odveze u servisni centar.

Uvedena je nova prednja kamera koja pokriva mnogo šire polje ispred automobila, s proširenim dosegom i lijevo/desno i gore/dolje. Udaljenost detekcije sprijeda udvostručena je u usporedbi s opsegom prethodnog hardvera. Isto tako, pokrivenost prednjeg milimetarskog radara proširena je tako da može detektirati prepreke bliže prednjem dijelu automobila nego prije. Korištenje Motion 3D i poboljšanih alata Deep Neural Network omogućilo je prepoznavanje šireg raspona potencijalnih opasnosti, uključujući motocikle i objekte uz cestu poput zidova, zaštitnih ograda, rubnika i električnih stupova.

Naš testni model je imao sljedeće sustave pomoći: PCS ( Pre-Collision System ) sustav predsudarne zaštite s upozorenjem na mogući nalet na pješaka (danju i noću) ili biciklista (danju) s automatskom pomoći pri kočenju i aktivnom pomoći pri izbjegavanju; AHB (Auto High Beam ) sustav automatskog prebacivanja dugih i kratkih svjetala; LDA ( Lane Departure Alert ) sustav upozorenja za napuštanje prometne trake s aktivnom pomoći zakretanja upravljača; ACC (Adaptive Cruise Control) tempomat s prilagodbom brzine pomoću radara; LTA (Lane Trace Assist ) sustav detekcije i praćenja prometne trake; RSA (Road Sign Assist) sustav prepoznavanja prometnih znakova E-Call sustav automatskog pozivanja hitnih službi u nuždi; Graničnik zatezne sile sigurnosnih pojaseva; Zatezač sigurnosnih pojaseva sprijeda; Upozorenje za nevezanje sigurnosnim pojasom; ACC ( Adaptive Cruise Control ) tempomat s prilagodbom brzine pomoću radara (u kombinaciji s automatskim mjenjačem radi od 0 km/h, u kombinaciji s ručnim mjenjačem radi iznad 40 km/h). Od pasivne sigurnosti Corolla ima zračni jastuk za vozača i suvozača.Tu su još i bočni zračni jastuci sprijeda, zračne zavjese sprijeda i straga te zračni jastuk za koljena vozača.

Toyota Corolla Sedan 1.5 VVT-IW 4D MT6 Luna (MY2025) Izvor: tportal.hr / Autor: Zvonimir Martinčević







+48 Toyota Corolla Sedan 1.5 VVT-IW 4D MT6 Luna (MY2025) Izvor: tportal.hr / Autor: Zvonimir Martinčević

Pogonski sklop 1,5 l TNGA benzin 6 M/T a 125 KS Rekli smo već na početku, naš je testni model imao benzinski pogonski sklop. Riječ je o 1,5 l TNGA 6 M/T benzinskom trocilindričnom turbo motoru obujma 1490 cm³ snage 125 KS (92 kW), s najvećim okretnim momentom od 153 Nm pri 4800-5000 okr./min. Za pogon na prednja dva kotača brine 6-brzinski ručni mjenjač 6 M/T. Za razvod se koristi lančani pogon s VVT-i-iw tehnologijom ventila. Motor zadovoljava Euro 6 AP normu.

Što se performansi tiče, naš motor ima ubrzanje od 0 do 100 km/h u 12,1 s, a krajnja brzina je 190 km/h. Kad je riječ o potrošnji i emisijama CO2, one su sljedeće: potrošnja u kombiniranim uvjetima je 5,7-6,1 l/100 km, a emisije u kombiniranim uvjetima 128-137 g/km (sve WLTP). Spremnik benzinskog goriva je 50 litara.

Ovo nije hibridni (HEV) motor, no ne nedostaje mu snage, pa će svakako biti dobra ulazna verzija motora za one koji žele proći nešto povoljnije u paleti modernih Toyotinih pogonskih sklopova. Za one koji se ipak odluče za hibridni pogon u Corolli Sedan tu je i 1,8 l benzinski hibrid s e-CVT mjenjačem.

Toyota Corolla Sedan ima prednji MacPherson ovjes, a straga dvostruka poprečna ramena. Sve su kočnice s diskovima, s time da su sprijeda samoventilirajući, a straga puni diskovi.

Za kraj, Toyota Corolla Sedan kreće od modela Terra 1.5 Valvematic M/T6 125 KS od 23.989 eura (akcijska cijena je 21.989 eura), slijedi razina opreme Luna 1.5 Valvematic M/T6 125 KS od 26.018 eura (akcijska cijena je 24.018 eura) te Sol 1.5 Valvematic M/T6 125 KS od 29.136 eura (akcijska cijena je 27.136 eura). Akcijska cijena uključuje popust u iznosu 2000 eura za gotovinsko plaćanje. Uz Toyota financiranje ostvarujete dodatni popust u iznosu 500 eura na akcijsku cijenu. Uz zamjenu staro za novo ostvarujete dodatni popust u iznosu 500 eura što predstavlja ukupnu pogodnost u iznosu od 3000 eura.