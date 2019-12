[FOTO/VIDEO] Vozili smo crossover XCeed 1.0 T-GDI sa 120 KS: I trocilindrični turbo-agregat ima dovoljno snage i za duža putovanja

Nakon što smo isprobali 1.4 turbo benzinac snage 140 KS, sada smo isprobali slabiju izvedbu s trocilindričnim turbomotorom snage 120 KS

Prije nešto više od mjesec dana smo na testu imali Kiju XCeed 1.4 T-GDI, a bila je riječ četverocilindričnom turbo benzinskom motoru snage 140 KS. No ovaj put smo na jednotjednom testiranju imali nešto slabiju izvedbu s trocilindričnim, isto tako turbo benzinskim motorom, XCeed 1.0 T-GDI WAY M/T s ručnim 6-brzinskim mjenjačem. Svakako da je puno lakše ocijeniti neki automobil, pogotovo identičan model, kada krenete s najslabijim motorom prema onom najjačem. Uglavnom pozitivne recenzije tako se samo dodaju onom prethodno isprobanom slabijem modelu, no ovaj puta smo se našli u ponešto drugačijoj situaciji, jer je osim 20 konja slabijeg motora riječ i o jednostavnijoj opremi u odnosu na opremu STREAM kod 1.4 modela. Zanimljivije u ovom 'duelu' dva identična modela je još i činjenica da smo s modelom XCeed 1.0 T-GDI WAY M/T otišli na duži put, u relativno nepoznatom smjeru na kojem su nam bile potrebne i sve dodatne funkcije koje neki model nudi, poput navigacije.

Bilo kako bilo, krenuli smo na put prema Italiji, koji je uključivao gotovo isključivo autocestu, no ona ipak nije bila jednolična, ravničarska, već je bila riječ i o brdskim zavojitim dionicama kroz Sloveniju. No krenimo redom, kao da ništa o XCeedu dosad nismo znali, evo nekoliko osnovnih karakteristika ovog najnovijeg modela Kije.

Kia je predstavila svoj novi urbani crossover XCeed krajem lipnja ove godine i prema južnokorejskom proizvođaču automobila upravo bi ovaj novi model mogao polučiti sjajne prodajne rezultate. Čak štoviše, Kia nagađa da bi u njihovoj prodajnoj strukturi modela iz obitelji Ceed ovaj CUV - crossover utility vozilo, moglo zainteresirati čak polovicu potencijalnih kupaca. A to nije nimalo nevažna tvrdnja. Čak štoviše, da je Kia na ispravnom putu s XCeedom potvrđuje i prestižna nagrada 'Zlatni volan' (Das Goldene Lenkrad) osvojena u mjesecu studenom ove godine, a upravo ova nagrada se često navodi kao najvažnija njemačka automobilska nagrada. Kia XCeed dobila je nagradu za 'najbolji automobil ispod 35.000 eura', u godišnjim nagradama koje dodeljuju Auto Bild i Bild am Sonntag.

Najmlađi član Kia Ceed obitelji, crossover XCeed borio se s jakom konkurencijom mnoštva vrijednih konkurenata kako bi ovu nagradu i osvojio. Ukupno je ocijenjeno 58 novih automobila, pri čemu je testni tim procijenio osnovnu cijenu, osnovnu opremu, garancije, dodatne troškove i osjećaj vožnje.

Vanjski izgled modela Kia XCeed proizvod je europskoga dizajnerskog centra marke u Frankfurtu u Njemačkoj. XCeed ima oblik kupea s tankim C-stupom, obložen je plastičnim dodacima sa svih strana, a tu su i šine za krovne nosače. Vidi se da su prednji i stražnji odbojnici malo izmijenjeni, a stražnja svjetla dorađena. Kia je obećala veću visinu od podloge u odnosu na Ceed, pa je ona sada 174 mm na 16-colnim kotačima (viša za 42 mm), što donosi i veću visinu, koja iznosi 1490 mm, ali i bolji ulaz i izlaz vozača i suputnika. Dužina vozila je 4395 mm, širina 1826 mm, a međuosovinski razmak 2650 mm. Dok je međuosovinski razmak jednak kao kod svih izvedbi Ceed modela, prednji i stražnji prevjes XCeeda duži su u usporedbi s peterovratnom hatchback izvedbom – sprijeda za 25 mm (905 mm), a straga za 60 mm (840 mm). XCeedova visina od tla iznosi 184 mm kod našeg testnog modela s 18-colnim kotačima (172 mm sa 16-colnim kotačima), što je do 44 mm više u odnosu na Ceed hatchback. Na našem XCeedu su bile gume dimenzija 235/45R18, kao i na prethodno testiranom modelu 1.4 T-GDI. Sukladno tome je i visina od podloge veća, pa iznosi 184 mm. Težina našeg testnog modela je 1332 kg, što je 13 kilograma manje nego klod jačeg modela.

I prilikom prve recenzije modela XCeed smo naveli činjenicu da su na XCeedu ostala nepromijenjena samo prednja dvoja vrata. Korejci su renovirali karoseriju, a dobri poznavaoci Ceeda odmah primjećuju standardna LED prednja svjetla koja imaju klinove protegnute u smjeru blago modificirane prednje maske zvane 'Tigernose' (tigrov nos). Sada se pokazivač smjera, ujedno i dnevno svjetlo proteže tankom svjetlosnom linijom preko gornjeg dijela prednjeg svjetla.

Straga su Kijini dizajneri također imali posla, oblik najviše podsjeća na karavan SW Ceed. Naziv modela XCEED je ispisan na stražnjim petim vratima velikim slovima ispod amblema KIA, nešto slično kao na modelima Škode ili VW-a. Na stražnjoj strani odbojnik je ukomponiran u karoseriju i vidi se tek njegov plastični središnji dio. Od istog plastičnog materijala koji opkružuje cijeli automobil je i taj dio branika i vizualno je spojen s tim dodacima. Sprijeda i straga se nalaze i naglašene 'klizne ploče' aluminijskog dizajna kao što i priliči jednom SUV-u ili crossoveru, no njihova funkcija je više estetske prirode. Straga su u taj element ugrađena i dva završetka ispušnih cijevi, no samo su na nekim modelima motora obje funkcionalne. Na ovom slabijem 1.0 T-GDI to, naravno, nije slučaj.

Uređenje kabine XCeeda je u osnovi kao i u ostalim Ceed modelima: dizajn instrumentne ploče, upravljanje središnjom konzolom i višenamjensko kolo volana te sjedala. Audio sustav s 8-inčnim LCD zaslonom na dodir; povezivanje s pametnim telefonom (Android Auto i Apple Carplay), Bluetooth® povezivanje s funkcijom glasovnog upravljanja, radio prijamnik, USB utor. Za one koji često koriste navigaciju za vrijeme vožnje, nedostatak iste u našem testnom modelu mogao bi predstavljati problem. Mi smo to tako i iskusili iz prve ruke, no današnje moderne tehnologije kojima smo okruženi, poput pametnih telefona to rješavaju. Kia XCeed nudi puno aktivnih asistencijskih i sigurnosnih tehnologija čak i u nižim izvedbama opreme. Da podsjetimo, tri su paketa opreme kod XCeeda: LX JOY, EX WAY i EX STREAM. To su između ostalog radarski tempomat s funkcijom zaustavi/kreni, upozorenje na vozila u mrtvom kutu (serijski u EX STREAM), sustav za sprječavanje naleta s prepoznavanjem vozila i pješaka (serijski u EX STREAM), napredno upozoravanje na ograničenja brzine, pomoć kod parkiranja, sustav za održavanje vozila na voznoj traci i sustav za automatsko zasjenjivanje dugih svjetala. XCeedov sustav za upozoravanje vozača na dekoncentriranost vozačima savjetuje da naprave pauzu kada sustav prepozna znakove umora. Kod STREAM razine opreme, dodatno je serijski na raspolaganju i sustav za praćenje vozne trake (LFA) – Kijina tehnologija 2. stupnja autonomne vožnje koji kontrolira ubrzanje, kočenje i upravljanje. LFA može pratiti vozila i oznake uz cestu kako bi održao vozilo na voznoj traci i održavao siguran razmak do vozila ispred.

Sve verzije Kia XCeed opremljene su Kijinim Inteligentnim stop-start sustavom zaustavljanja i pokretanja (Intelligent Stop and Go ili ISG) za smanjenje potrošnje goriva i emisija u prometu. Kao što naziv govori, ovaj motor isključuje kad se automobil zaustavi, a vozač stavi ručicu mjenjača u neutralni položaj i oslobodi papučicu kvačila, ili zaustavi automobil automatskim mjenjačem. Motor se odmah ponovno pokreće nakon što se papučica kvačila ponovno djelomično aktivira ili vozač automatski pusti papučicu kočnice. Ova značajka znači da automobil ne koristi gorivo i ne emitiraju se emisije kada je u mirovanju. Za razliku od prethodno testiranog 1.4 modela, ovdje nema start/stop dugmeta, pa se motor pali na uobičajeni način - ključem.

Prostora po visini u drugom redu ima dosta čak i za više osobe, no nije baš da ima previše mjesta za koljena, posebno ako se u automobilu na svim sjedalima nalaze natprosječno visoke osobe. Prtljažnik nudi 426 litara prostora (plus 31 litra u odnosu na Ceed hatchback). Dok su stražnja sjedala preklopljena prostor za prtljagu naraste na 1378 litara, nudeći 238 litara više od peterovratne izvedbe Ceed. Kao i sa svim Ceed modelima, utovarni rub je vrlo visok i vjerojatno će stvarati ponešto poteškoća za niže osobe kod utovara teških predmeta.

Rekli smo da je zapravo najveća razlika u snazi i obujam samog motora između dvije verzije XCeeda. Pogledajmo onda u čemu je ovdje riječ. Naš 1,0-litreni T-GDi motor (kao i 1.4 motor dio su Kijine Kappa obitelji) savršeno se uklapa u Kijinu strategiju downsizing (smanjenja obujma) isporučujući izuzetnu snagu i okretni moment iz samo tri cilindra i kubični kapacitet od samo 998 cm³, zahvaljujući turbopunjenju i izravnom ubrizgavanju. T-GDi jedinica raspršuje finu maglu goriva izravno u cilindre kroz visokotlačni (do 200 bara) sustav ubrizgavanja, što rezultira visokom efikasnošću izgaranja. Izravno ubrizgavanje s turbo-punjenjem također pomaže da se poboljša odziv pri malim brzinama i vozne sposobnosti. Ključni ciljevi bili su trenutni odziv, visoka učinkovitost izgaranja i primjerni okretni moment na širokom dijelu okretnog opsega. 1,0-litreni T-GDi motor s 12 ventila razvija 120 KS (88,3 kW) pri 6000 okr / min i 172 Nm okretnog momenta pri 4000 o/min, a sadrži mnoštvo inovativnih tehničkih rješenja. Tu su laserski izbušene brizgalice sa šest rupa postavljenih u obliku piramide, tako da se fina maglica goriva ravnomjerno raspoređuje po cilindrima.

Tu je i jedan single-scroll turbopunjač uparen s električnim wastegate motorom. To poboljšava performanse turbopunjača, dok čisti zrak da bi ga motor ponovno koristio za izgaranje. Istodobno, omogućuje otvaranje wastegate kako bi se poboljšao protok istrošenih ispušnih plinova. To je inovativan sustav koji omogućava veći okretni moment, brži odziv pri svakom otvaranju leptira za gas i poboljšane uštede goriva pri visokim opterećenjima motora. Motor je opremljen integriranim ispušnim razvodnikom u jednodijelnom odljevku, poboljšavajući brtvljenje, smanjenje težine i snižavanje temperatura ispušnih plinova. Niže temperature rezultiraju čistijim emisijama omogućavajući učinkovitiji rad katalitičkog pretvarača. Temperature motora usko su regulirane dualnim termostatskim sustavom hlađenja, koji omogućava neovisno hlađenje bloka i glave motora. Glavni termostat kontrolira protok rashladne tekućine u glavama cilindara iznad 88 °C kako bi se smanjilo kuckanje, dok termostat bloka motora isključuje protok rashladne tekućine iznad 105 °C radi smanjenja trenja i poboljšanja učinkovitosti. Postoji kontinuirano promjenjivo vrijeme ventila na ulaznoj i odvodnoj strani, elektronička kontrola gasa i lagnih, pokretnih dijelova s niskim trenjem. Radilica je pomaknuta od središnje linije kako bi se postigla glatkoća. Kao rezultat ovih detaljnih inženjerskih mjera, T-GDi motor pokazuje minimalno zaostajanje pri gasu - kašnjenje između vozača koji pritiska gas i turbopunjača koji omogućuje pojačanje snage. Turbopunjač je integriran unutar ispušnog razvodnika. Za dodatnu izdržljivost, blok cilindara je termički obrađen, a radilica, klipovi i klipnjače su ojačani.

1.0 T-GDi motor našeg testnog modela ubrzava Kia XCeed iz stanja mirovanja do 100 km/h u 11,2 sekundi, do maksimalne brzine od 186 km/h. Emisija CO2 iznosi od 124 do 130 g/km, a prosječna potrošnja je između 5,4-5,7 l/100 km. Da, naravno, osjeti se tih 20 konja manje, ali i gotovo 400 kubika manji volumen motora. No najviše se to osjeti na elastičnosti 1.0-litrenog benzinskog motora. Ipak kada ste na otvorenoj cesti, zrnati zvuk trocilindričnog turbo-agregata nije bez svog šarma i ovih 120 KS će vam biti sasvim dovoljno za ugodno krstarenje pri višim brzinama. Uzbrdicom se također osjeti gore navedni manjak, ali nije da ćete stati zbog nedostatka snage. S druge strane u gradskoj vožnji ćete morati malo više raditi stupnjevima prijenosa, pa će vam druga i treća brzina biti i najviše korišteni stupnjevi prijenosa. Srećom, ručni 6-brzinski mjenjač je dobro pogođen i precizan. Naravno, svi bismo mi htjeli dobiti najviše iz relativno skromnih budžeta kada kupujemo novi automobil, ali neki kompromisi se nužno moraju učiniti. Netko će ići za jačim motorom i manjom razinom opreme, dok će drugi možda ići obrnutom logikom. Ocijenite sami!