Volvo pokazao novi XC70: Prvi plug-in hibrid s dometom na struju preko 200 km, ali zasad samo za Kinu

Volvo je pokazao kako će izgledati novi XC70, prvi plug-in hibridni SUV s dugim dometom tvrtke Volvo Cars, koji nudi potpuno električni domet od preko 200 km prema kinsekom CLTC ciklusu testiranja – najduži od svih Volvo plug-in hibrida do sada.

Kombinirajući najnoviju tehnologiju, naprednu sigurnost i skandinavski dizajn, novi XC70 savršen je izbor za obitelji koje traže udobniji i opušteniji način života bez kompromisa u pogledu performansi ili mogućnosti.

Izgrađen na novoj platformi Scalable Modular Architecture (SMA) tvrtke Volvo Cars za plug-in hibride s dugim dometom, novi XC70 predstavlja važan dodatak ponudi proizvoda tvrtke. Dizajniran je kako bi zadovoljio rastuću potražnju za plug-in hibridima s duljim dometom, posebno u Kini, gdje kupci sada mogu unaprijed naručiti automobil. Volvo Cars također planira kasnije dovesti automobil u Europu.

Volvo XC70 - u vožnji Izvor: Promo fotografije / Autor: Volvo Cars

Iako sam Volvo nije obznanio, nagađa se da ovaj PHEV pokreće 1,5-litreni benzinski motor od 160 KS koji radi s električnim motorom koji napaja bateriju od 21,2 kWh ili 39,64 kWh. XC70 opremljen je tehnologijom brzog punjenja, što mu omogućuje punjenje od 0 do 80 posto za samo 23 minute. Osim toga, dvosmjerni kapacitet punjenja automobila omogućuje korištenje baterije kao powerbanka za druge električne uređaje, poput uređaja za vanjsku upotrebu i kampiranje.

S dugim električnim dometom i mogućnostima brzog punjenja, XC70 je pristupačan za vožnju i bez emisija ispušnih plinova u većini vaših svakodnevnih putovanja. Učinkovit motor s unutarnjim izgaranjem dodaje fleksibilnost potrebnu za dulja putovanja, omogućujući vam vožnju preko 1200 km bez potrebe za punjenjem ili dolijevanjem goriva.

Proizvodnja novog XC70 već je u tijeku u Kini i sada je dostupan za prednarudžbu na tom tržištu. Kada će doći u Europu zasad još nije objavljeno. Moderan skandinavski dizajn Namjenski dizajniran, Volvo XC70 odražava moderan pristup skandinavskoj dizajnerskoj baštini tvrtke. Njegov snažan stav i prepoznatljive značajke predstavljaju smireno samopouzdanje i racionalnu jednostavnost. Izrezbarene linije protežu se od prednjeg prema stražnjem dijelu, dok blago suženi krov i definirana ramena daju mu čvrst, ali dinamičan izgled.

Sprijeda, zatvorena rešetka nalik štitu – koja podsjeća na potpuno električne Volvo modele – uparena je s aktivnim zatvaračem rešetke koji se automatski prilagođava kako bi optimizirao aerodinamiku, klimu i hlađenje kabine. Ova značajka pomaže u poboljšanju energetske učinkovitosti i produljenju dometa vožnje.

Volvo XC70 - eksterijer Izvor: Promo fotografije / Autor: Volvo Cars

Straga, okomita stražnja svjetla u obliku slova C glatko su integrirana u stražnje staklo, stvarajući elegantan, moderan izgled koji je istovremeno privlačan i funkcionalan. Po pitanju vanjskih dimenzija novi XC bi trebao biti dug 4815 mm i širok 1890 mm.

Volvo XC70 Izvor: Promo fotografije / Autor: Volvo Cars







Volvo XC70 Izvor: Promo fotografije / Autor: Volvo Cars

Vrhunska udobnost i svestranost U XC70 se lako osjećati kao kod kuće. Udobno smješteni i okruženi pametnim prostorom za pohranu, i vozač i putnici mogu uživati ​​u prostranoj kabini koja ima čist, bezvremenski skandinavski dizajn i visokokvalitetne materijale. Vrhunski dodir vidljiv je u svakom detalju, od prekidača za medije do impresivnog zvučnog iskustva, koji su pažljivo podešeni kako bi se uskladili s akustikom unutrašnjosti automobila.

XC70 privlači sve koji cijene i udobnost i performanse. Njegova dobro podešena šasija, snažna karoserija i uravnoteženo upravljanje čine svako putovanje glatkim i ugodnim. S velikim kotačima, visokim razmakom od tla i pogonom na sva četiri kotača, spreman je i za izazovnije uvjete na cesti.

Volvo XC70 - interijer Izvor: Promo fotografije / Autor: Volvo Cars

Pametna povezivost, kada vam zatreba Brzi i inteligentni infotainment sustav u XC70 dolazi sa svime što je potrebno za moderno iskustvo u automobilu, uključujući digitalne usluge poput glasovnog asistenta s umjetnom inteligencijom koji olakšava pozivanje prijatelja i obitelji, upravljanje funkcijama automobila i pretraživanje informacija na mreži.

XC70 ima oštar 12,3-inčni vozačev zaslon i veliki samostojeći 15,4-inčni horizontalni središnji zaslon – koji prikazuje ono što vam treba kada vam zatreba. Horizontalni format omogućuje vozaču pregled velike navigacijske karte, a istovremeno ima prostora za druge ključne funkcije, čineći multitasking intuitivnim i učinkovitim. Osim toga, može se odabrati 92-inčni head-up zaslon proširene stvarnosti, koji pruža impresivnije iskustvo u kokpitu.

Za dodatnu praktičnost, mnoge funkcije automobila – poput prethodnog hlađenja kabine – mogu se daljinski upravljati pomoću aplikacije Volvo Cars. A uz bežična ažuriranja, XC70 ostaje ažuriran s najnovijim softverom, kontinuirano se poboljšavajući tijekom vremena.

Uključena tehnologija sigurnog prostora Opremljen tehnologijom sigurnog prostora, Volvo XC70 dizajniran je kako bi pomogao u zaštiti ljudi i učinio da se osjećaju sigurno na svakom putovanju.

S naprednom tehnologijom senzora, uključujući radare, kamere i senzore, XC70 može kontinuirano pratiti svoju okolinu i podržati vozača kako bi pomogao u izbjegavanju ili ublažavanju sudara kada je to potrebno. Također dolazi sa sigurnosnim značajkama koje pomažu u pažnji na ljude oko automobila u prometnom urbanom okruženju, poput upozorenja na otvaranje vrata, osmišljenog kako bi pomogao vozačima i putnicima da izbjegnu otvaranje vrata na putu biciklista.