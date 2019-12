[VIDEO/FOTO] Vozili smo Daciu Lodgy TechRoad 1.3 Tce 130 FAP; Obiteljski automobil nenadmašan je po cijeni

Prije svega ovaj automobil ćete kupiti kada želite puno prostora za Dacia cijenu, a snažan motor od 131 KS i TechRoad oprema biti će samo dodatni plus

Na testu smo ovaj puta imali jedan prilično zanimljiv model, Daciu Lodgy TechRoad 1.3 Tce 130 FAP, a radi se o MPV vozilu sa do sedam mjesta u kabini. Kako iza svakog modela automobila stoji neka priča, mnoge će iznenaditi upravo ona koja stoji iza Lodgyja. Potaknuta uspjehom SUV modela Duster, Dacia u sklopu Renault grupe je razvila model Lodgy kodnog imena J92, no za one koji malo dublje poznaju francuski automobilistički sport svakako će ime Trophée Andros izazvati malo čuđenje i njegova poveznica s modelom Lodgy. Naime, upravo je na tom zimskom natjecanju u vožnji na zaleđenoj kružnoj stazi, koje vuče korijene još iz davne 1972. godine predstavljeno ime Lodgy u studenom 2011. godine.