'Sveti gral' električnih auta konačno stiže: Kinezi najavili veliku promjenu već ove godine

N.M.

28.02.2026 u 22:51

Električni auto (ilustracija)
Električni auto (ilustracija) Izvor: Pixsell / Autor: Nikola Cutuk/PIXSELL
Bionic
Reading

Solid-state baterije godinama se nazivaju 'svetim gralom' električnih automobila - stalno su tik pred dolaskom, ali ih u serijskim vozilima još nema. No to bi se uskoro moglo promijeniti.

Kineski Changan najavio je da već ove godine planira krenuti s primjenom novih solid-state baterija u električnim vozilima i robotima, dok je masovna proizvodnja zacrtana za 2027.

Prema pisanju kineskih medija, baterija nazvana Golden Bell cilja na energetsku gustoću od 400 Wh/kg. To je osjetno više od tipičnih vrijednosti kod današnjih litij-ionskih baterija i potencijalno otvara prostor za znatno veći doseg. Changan tvrdi da bi električni automobili opremljeni ovom tehnologijom mogli prelaziti i do 1500 kilometara s jednim punjenjem.

Sigurnost je drugi ključni argument. Solid-state baterije koriste čvrsti elektrolit umjesto zapaljive tekućine, što bi trebalo smanjiti rizik od požara i tzv. termalnog bijega. Changan pritom navodi da su njihove nove baterije oko 70 posto sigurnije u odnosu na klasične. U paketu spominju i dijagnostiku temeljenu na umjetnoj inteligenciji koja omogućuje daljinsko praćenje stanja i performansi baterije.

U utrci, naravno, nije samo Changan. Dongfeng je već krenuo s testiranjima solid-state baterija u ekstremno hladnim uvjetima, uz energetsku gustoću oko 350 Wh/kg i najavljen doseg veći od 1000 kilometara. U razvoj sličnih rješenja ulažu i BYD, SAIC, GAC te CATL, dok tradicionalni proizvođači poput Toyote, Volkswagena, Mercedesa i BMW-a rade na vlastitim tehnologijama.

Godinama su solid-state baterije uglavnom ostajale u laboratorijima i na prezentacijama. Sada se prvi konkretniji rokovi sve češće vežu uz proizvodnju i ugradnju u stvarne proizvode. Ako proizvođači uspiju ostvariti barem dio najavljenih prednosti, električni automobili mogli bi napraviti novi tehnološki skok i dodatno smanjiti prednost klasičnih motora - pod uvjetom da cijena solid-state baterija ostane u razumnim okvirima.

