BMW priznaje da su ručni mjenjači pred nestankom

To je otvoreno priznao šef BMW-ovog M odjela Frank van Meel, poručivši da će njemački proizvođač zadržati manualce ‘još par godina’, no da će kroz iduće desetljeće njihovo očuvanje postati sve teže.

BMW zasad ostaje pri postojećim ručnim mjenjačima i modelima u kojima ih nudi, ali razvoj potpuno novih generacija postaje i tehnički i financijski sve manje održiv. Glavni problem leži u sve snažnijim motorima i rastućem okretnom momentu modernih sportskih automobila.

Više nema smisla?

Van Meel ističe da je aktualni BMW-ov ručni mjenjač ograničen na oko 597 Nm okretnog momenta. To u praksi znači da se može ugraditi samo u određene modele, dok bi u snažnijim izvedbama jednostavno bio preopterećen. Ako bi BMW želio ponuditi ručni mjenjač i u jačim varijantama, morao bi razviti potpuno novu getribu, a tu dolazi ključni izazov - isplativost.

Segment je sve manji, a dobavljači nisu pretjerano zainteresirani ulagati u razvoj komponenti koje će se prodavati u ograničenim količinama. U takvim okolnostima, svaka nova investicija postaje teško opravdati s poslovne strane.

Trenutačno BMW ručni mjenjač nudi u relativno uskom krugu modela, među kojima su M2, M3, M4 i Z4. U tvrtki su zadovoljni postojećim rješenjima, ali priznaju da će razvoj nove generacije manualnih mjenjača biti ‘vrlo težak’.

Zanimljivo je da potražnja još uvijek postoji, osobito među entuzijastima. Prema navodima medija, u Sjedinjenim Američkim Državama oko polovice kupaca modela M2 bira upravo ručni mjenjač. To pokazuje da interes nije nestao, no očito nije dovoljno snažan da promijeni ekonomsku računicu razvoja i proizvodnje.

Sve to upućuje na zaključak da ručni mjenjači u BMW-ovoj ponudi još imaju svoje mjesto - ali vjerojatno ne još dugo.