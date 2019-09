Škoda CITIGOe iV je maleni automobil za vožnju po gradu uz nultu emisiju

Ovaj gradski automobil s četiri sjedala pokreće isključivo električni motor snage 61 kW (83 KS), što ga čini prvim električnim serijskim modelom u povijesti tvrtke

Lansiranjem CITIGOe iV, Škoda ulazi u novu eru 124 godine nakon osnivanja tvrtke. Ovaj gradski automobil s četiri sjedala pokreće isključivo električni motor snage 61 kW (83 KS), što ga čini prvim električnim serijskim modelom u povijesti tvrtke. To ujedno znači da ovaj gradski mališan vozi, a da pritom ne stvara nikakve po okoliš štetne emisije. Zahvaljujući kompaktnom kućištu i dinamičnom električnom motoru, CITIGOe iV je, prema njegovom proizvođaču Škodi, idealan za upotrebu u modernim gradovima. Proizvodnja modela CITIGOe iV trebala bi započeti ove godine u Bratislavi u Slovačkoj.

Ovaj kompaktan automobil dug je 3597 mm, širok 1645 mm i nudi prostor za do četiri osobe. Prtljažnik ima volumen od 250 litara, koji može doseći i do 923 litre s preklopljenim stražnjim naslonima.

Kad se litij-ionska baterija kapaciteta 36,8 kWh potpuno napuni, električni CITIGOe iV ima domet do 260 km u svakodnevnim voznim situacijama (prema WLTP-u), što je više nego dovoljno za svakodnevne izlete u gradskim sredinama. Električni motor CITIGOe iV pokreće prednje kotače. Maksimalni okretni moment od 212 Nm dostupan je odmah, što je tipično za električne motore. Stoga kratko ubrzanje od 60 do 100 km/h traje svega 7,3 sekunde. CITIGOe iV može ubrzati od 0 do 100 km/h za 12,3 sekunde, a najveća brzina mu je ograničena na 130 km/h.