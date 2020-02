Rezultati novog zakona su istovremeno zastrašujući i obećavajući; policija je trajno oduzela gotovo pet puta više dozvola nego inače

U pola godine od stupanja na snagu novog Zakona o sigurnosti prometa na cestama bez vozačke dozvole je ostalo 464 vozača, dok je u prvih sedam mjeseci 2019., do donošenja strožeg Zakona, bez njih ostalo 106 vozača

Da je Republika Hrvatska jedna od najlošijih zemlja u EU po broju smrtno stradalih u cestovnom prometu na milijun stanovnika često ističu domaći mjerodavni stručnjaci u području sigurnosti u prometu . Svakodnevno čitamo o tome i kako se Prometna policija nosi s prekršiteljima u prometu na hrvatskim cestama, pa smo slijedom toga odlučili provjeriti kakvi su rezultati u periodu od šest mjeseci, odnosno od 1. kolovoza 2019. godine kada je stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama , do kraja siječnja ove godine.

Ukratko, u prvih sedam mjeseci 2019. do stupanja na snagu izmijenjenog Zakona oduzeto je ukupno 106 dozvola, a samo u šest mjeseci od stupanja na snagu imjenjenog Zakona bez dozvole zbog počinjenih prekršaja je ostalo 464 vozača. Nadalje, neki dan smo pisali i o neslavnom hrvatskom rekorderu prema visini kazne . Taj nesavjesni 'vozač', kako je izvijestila PU bjelovarsko-bilogorska, morati će platiti čak 72.000 kuna jer je vozio neregistriran i neosiguran automobil bez položenog vozačkog ispita, a osim toga neće niti smjeti upravljati vozilom B kategorije 3 mjeseca. Paradoks u svemu tome, a možda i najtragičnija činjenica jest da dotična osoba prije svega uopće niti nema vozačku dozvolu, jer nije niti položio vozački ispit!

Odgovore na ovo pitanje smo potražili kod najmjerodavnije institucije u Hrvatskoj, a to je naravno Ministarstvo unutarnjih poslova, koje nam je rezimiralo ne samo ovaj šestomjesečni period, već i period od siječnja do kraja srpnja 2019. godine, kada je još na snazi bio stari Zakon o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine”, broj: 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15., 108/17.).

Oduzete vozačke dozvole u periodu od 1. siječnja do 31. srpnja 2019. godine

Posebno nas je zanimalo koliko je točno vozača ostalo bez svoje vozačke dozvole zbog počinjenih prekršaja u prometu, ali i koji su to najčeće bili prekršaji. Evo podataka za razdoblje od siječna do srpnja 2019. godine. Dakle, u tom periodu doneseno je ukupno 106 rješenja o ukidanju i oduzimanju vozačke dozvole, od toga:

26 rješenja temeljem stavka 3.

80 rješenja temeljem stavka 4.

Da podsjetimo, stavak 3. starog Zakona odnosi se na mlade vozače (do 24 godine) koji su u razdoblju od dvije godine prikupili devet negativnih prekršajnih bodova, pa im se shodno tome ukida i oduzima vozačka dozvola. Nadalje, prema stavku 4., vozaču (preko 24 godine starosti) koji je u razdoblju od dvije godine prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova rješenjem će se ukinuti i oduzeti vozačka dozvola. Shodno ovim dvama stavcima oni se brišu iz evidencije, a takva osoba može ponovo polagati vozački ispit istekom roka od dvije godine od dana izvršnosti rješenja iz stavka 3. i 4. ovoga članka, nakon provedenog postupka osposobljavanja kandidata za vozače. Nadalje, osoba iz stavka 5. i 6. ovoga članka koja upravlja motornim vozilom nakon izvršnosti rješenja iz članka 3. i 4. ovoga članka, a prije ponovnog stjecanja prava na samostalno upravljanje motornim vozilom, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana. Protiv rješenja iz stavka 3. i 4. ovoga članka ne može se podnijeti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Oduzete vozačke dozvole u periodu od 1. kolovoza do 31. prosinca 2019. godine

Dana 1. kolovoza 2019. godine stupio je snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama , a u razdoblju od kolovoza do kraja prosinca 2019. doneseno je ukupno 139 rješenja o oduzimanju vozačke dozvole, od toga:

14 rješenje temeljem stavka 3.

30 rješenja temeljem stavka 4.

8 rješenja temeljem stavka 5.

5 rješenja temeljem stavka 6.

82 rješenja temeljem stavka 4. (ovaj podatak smo dobili od MUP-a, ali čini se da je ipak riječ o stavku 7.)

Treba reći da je izmijenjen članak 286. dotad važećeg Zakona, koji govori o pravnim posljedicama pravomoćne osude vozača motornog vozila za određene prekršaje na temelju određenog broja prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, što znači da vozač na određeno vrijeme gubi pravo na upravljanje motornim vozilom određene kategorije odnosno svih kategorija.