Održana konferencija o sigurnosti u prometu; Hrvatska jedna od najlošijih zemlja u EU po broju smrtno stradalih

Inicijativu za održavanje konferencije pokrenulo je Ministarstvo unutarnjih poslova RH i Fakultet prometnih znanosti, a s obzirom na veliki značaj mjera za povećanje sigurnosti cestovnog prometa u državama članicama EU i čimbenika koji utječu na tu sigurnost

Na samom početku sve okupljene sudionike pozdravio je dekan Fakulteta prometnih znanosti prof. dr.sc. Tomislav Josip Mlinarić koji je istaknuo kako je sigurnost u prometu jedna od najvažnijih tema suvremenog hrvatskog društva pa čak i jedan od elemenata politike nacionalne sigurnosti što je dodatno potvrdio iznijevši činjenicu da je Republika Hrvatska jedna od najlošijih zemlja u EU po broju smrtno stradalih u cestovnom prometu na milijun stanovnika. Zemlje sa najmanjom stopom smrtno stradalih takve rezultate postigle su suradnjom različitih tijela državne i javne uprave, znanstvenih institucija i drugih. Upravo iz tog razloga naglasio je i pohvalio važnost sudomaćinstva Ministarstva unutarnjih poslova RH i Fakulteta prometnih znanosti kao pozitivnog primjera uključivanja znanosti, istraživanja i općenito struke u rješavanje ovako važnog problema. Po riječima dekana: 'Rješavanje ovog problema nije i ne smije biti isključivo u domeni Ministarstva unutarnjih poslova RH već zahtjeva aktivno uključivanje barem još tri ministarstva i to Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva pravosuđa te Ministarstva znanosti i obrazovanja.'

'Međutim, ovi pozitivni pomaci govore nam da smo na dobrom putu ostvarenja zacrtanog cilja Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa 2011.-2020. koji je predvidio smanjenje smrtno stradalih do 213 do kraja 2020.' naglasio je ministar Božinović . U prilog tome istaknuo je kako je upravo prošla, 2019., godina bila prva od osamostaljenja u kojoj je broj smrtno stradalih bio manji od 300, a i svi ostali pokazatelji (ukupan broj nesreća, teško i lakše ozlijeđenih i dr.) bili su pozitivniji u odnosu na prethodnu godinu.

Ministar se osvrnuo i na izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama koje su stupile na snagu u kolovozu 2019., a u čijem donošenju su aktivno sudjelovali i predstavnici Fakulteta prometnih znanosti. Kod donošenja ovih izmjena prvenstveno su se fokusirali na problem recidivista koje su, u skladu sa zakonom, nastojali što je moguće više onemogućiti u sudjelovanju u prometu. 'Po prvi puta smo definirali jednu kategoriju vozača kao vrlo rizičnu u prometu, posvetili smo izmjene zakona da ih sklonimo sa ceste i siguran sam da će to dati rezultate jer što ih je manje u prometu to će biti manje obijesne vožnje i sl., ali time se postiže i ono što je uvijek cilj našeg rada, a to je prevencija da oni koji ponavljaju greške u prometu budu sigurni da će zbog toga i biti kažnjeni da će kazna biti primjerena. Naša poruka je – Ne isplati se biti recidivist u prometu' zaključio je ministar Božinović.

Na posljetku je pohvalio suradnju sa Fakultetom prometnih znanosti s kojim surađuju praktički svakodnevno, međutim istaknuo je kako ovaj problem ima daleko šire implikacije i daleko veći broj aktera koji moraju sudjelovati u njegovom rješavanju i samo takvim pristupom koji mora biti kontinuiran možemo se približiti cilju, smanjenju broja poginulih u prometu.

Konferencija je nastavljena prezentacijama stručnjaka nadležnih ministarstava i Fakulteta prometnih znanosti, a završena je panel diskusijom.