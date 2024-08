Razvoj dizajna kotača Mercedes-Benza: Od bezvremenskih klasika i ikona stila do modernih aero-felgi

Stoljećima su kotači karakterizirali naše ulične krajolike – od kola do automobila – a ove četiri 'noge' ističu individualnost svojih vlasnika na poseban način. Od bezvremenskih klasika i ikona stila kao što je 'Barockrad' ( ili barokni kotač) legendarnog Mercedes-Benz C 111 iz 1969. do modernih aero kotača sa skulpturalnim izgledom, oni su često izraz njihovog duha vremena i utječu na umjetnost, kulturu i dizajn.

SL je postao automobil iz snova za tvornicu snova. Pojavio se u nekoliko filmova tijekom mnogih desetljeća. Primjeri su filmovi 'On the Beach' iz 1959. s Gregoryjem Peckom , 'The Betsy' iz 1978. s Laurenceom Olivierom i Robertom Duvallom, 'The Rookie' iz 1990. s Clintom Eastwoodom, Charliejem Sheenom i Raulom Juliom, 'Batman & Robin' iz 1997. s Arnoldom Schwarzeneggerom i Georgeom Clooneyjem te 'Zeleni stršljen' iz 2011. sa Sethom Rogenom i Christophom Waltzom. Pop umjetnik Andy Warhol uzdigao je 300 SL Gullwing na Olimp umjetnosti 1980-ih svojom serijom 'Automobili'. Ovaj sportski automobil ikona je dizajna i danas uživa kultni status.