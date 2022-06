[FOTO/VIDEO] Najučinkovitiji Mercedes ikada: Vision EQXX srušio vlastiti rekord i prešao 1.202 km s jednim punjenjem

Tijekom cijelog putovanja, Vision EQXX je iskoristio prednost svog inovativnog sustava upravljanja toplinom kako bi postigao prosječnu potrošnju od 8,3 kWh/100 km u uvjetima gustog prometa i ljetnih temperatura

Mercedes-Benz Vision EQXX je srušio vlastiti rekord učinkovitosti u vožnji u stvarnom svijetu s još 1000 km+ putovanja s jednim punjenjem baterije. Nakon svoje prve rekordne vožnje od Stuttgarta do Cassisa (Francuska) u travnju, istraživačko vozilo postavilo je ljestvicu još više, s 1202 kilometra dugim putovanjem od Stuttgarta do Silverstonea u Velikoj Britaniji.

Nakon pregovora o zatvaranju autoputa i zahtjevnog skretanja u blizini Stuttgarta, Vision EQXX je prešao francusku granicu u blizini Strasbourga, a zatim je krstario sjevernom Francuskom brzinom autoceste do Calaisa, gdje se ukrcao na Eurotunnel. Nastavljajući svoje putovanje u Velikoj Britaniji, vozio je M25 oko Londona, a zatim se zaustavio na Mercedes-Benz Grand Prixu u Brackleyju. Čekali su ga Mercedesovi stručnjaci za Formulu 1 i Formulu E koji su pomogli u razvoju njegovog naprednog pogona.

Vision EQXX je potom nastavio u Silverstone, gdje ga je dočekao specijalni gost vozač Nyck de Vries. Nizozemac, koji se natječe za tim Mercedes-EQ Formule E, odlučio se ne olako baviti istraživačkim vozilom, podigavši ​​ga do svoje maksimalne brzine od 140 km/h na kultnoj britanskoj trkaćoj stazi.

Poznato je da VisionEQXX koristi bateriju kapaciteta do 100 kWh, maksimalnog radnog napona većeg od 900 V. Iako se prije nagađalo da će snaga njegova elektromotora biti 150 kW (204 KS), sada je potvrđeno da ona iznosi 180 W (245 KS) i pokreće stražnje kotače. Njegove dimenzije su sljedeće: duljina 4975 mm, širina 1870 mm, visina 1348 mm, međuosovinski razmak 2800 mm, a težina vozila 1755 kg. Koeficijent otpora zraka Vision EQXX-a je nevjerojatnih Cd 017.

Jednom nije dovoljno

Dokaz uspjeha Vision EQXX-a došao je u travnju ove godine. Rekordnim prvim putovanjem prešao je 1008 kilometara od Stuttgarta do Cassisa na francuskoj mediteranskoj obali. Uz temperature u rasponu od hladnih 3 do proljetnih 18 stupnjeva Celzija, završio je to putovanje s potrošnjom energije od 8,7 kWh/100 km i preostalim dometom po dolasku oko 140 kilometara. Ali jednom nije dovoljno. Kako bi demonstrirali stvarnu sposobnost u stvarnom svijetu i podignuli proces razvoja na sljedeću razinu, inženjerski tim vodi niz putovanja kako bi testirao tehnologiju koja podupire Vision EQXX u različitim uvjetima.