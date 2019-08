Raketa od 802 konjske snage za 3,2 milijuna eura!

Talijanska tvrtka predstavila je novu verziju ekstremnog hiperautomobila s nadogradnjom motora i uklonjivim krovom od karbonskih vlakana

Pogon ide na stražnju osovinu preko sedmerobrzinskog XTRAC mjenjača s jednom spojkom, jer Pagani smatra da je ušteda težine oko 30 kilograma na kvačilu s dvostrukom spojkom opravdala njegovu uporabu. Detaljnije performanse tek moraju biti objavljene, no kompanija kaže da je BC Roadster sposoban stvoriti do 1,9 Gkontinuiranog uzdužnog ubrzanja, do maksimalnog iznosa od 2,2 G. Gume su Pirelli P Zero Trofeo R dimenzija 265/30R20 naprijed i 355/25R21 straga. Kočnice su ugljično-keramičke promjera 398 mm na prednjim kotačima i 380 mm na stražnjim kotačima.