Porsche je 17 godina stajao zaboravljen u garaži, a onda je uslijedio nevjerojatan preokret

A.H.

14.04.2026 u 21:15

Izvor: Društvene mreže / Autor: AMMO NYC
Porsche 944 iz 1988. godine, koji je punih 17 godina stajao zaboravljen u garaži, napokon se vratio na cestu. Kultni sportski model bio je prekriven debelim slojem prljavštine, plijesni i tragovima dugogodišnjeg stajanja, no nakon temeljite obnove ponovno izgleda kao nekad.

Automobil je bio smješten u garaži Axela, vlasnika tvrtke za rabljene dijelove u američkom Denveru u saveznoj državi Connecticut. Iako je Porsche sve to vrijeme bio zapušten, Axel je pazio da mehanički potpuno ne propadne. Tako je 38 godina star 944 bez problema upalio i nakon dugog mirovanja, iako posljednju registraciju vuče još iz veljače 2009. godine.

Plijesan, glodavci i propale gume

Za spašavanje automobila angažiran je poznati detailer Larry Kosilla iz AMMO NYC-a, koji je imao pune ruke posla. Porsche je bio u vrlo lošem stanju - boja je bila izblijedjela i puna mrlja, unutrašnjost prekrivena plijesni i vlagom, a u motornom prostoru bili su tragovi glodavaca, uključujući žireve i ostatke gnijezda.

Posebno loše stanje vladalo je u kabini, gdje su plijesan i mahovina prekrili volan, središnju konzolu i obloge. Kosilla je zbog čišćenja morao izvaditi sjedala, temeljito usisati unutrašnjost te koristiti paru i posebna sredstva za uklanjanje naslaga i neugodnih mirisa.

Povratak starog sjaja

Ni vanjština nije bila ništa bolja. Porsche je nosio godine nakupljene prljavštine, masnih mrlja i tragova stajanja, a posebnu pažnju trebalo je posvetiti i kotačima te potpuno istrošenim gumama, koje su morale biti zamijenjene.

Nakon detaljnog pranja, poliranja i zaštite laka, originalna plava boja ponovno je dobila dubinu i sjaj. U prtljažniku su pritom pronađeni i originalni alat te sigurnosni dodaci, detalji koji dodatno naglašavaju koliko je ovaj model bio pažljivo konstruiran još krajem osamdesetih.

Nakon 17 godina ponovno na cesti

Porsche 944 pokreće 2,5-litreni četverocilindrični motor sa 158 KS, a iako danas te brojke ne zvuče spektakularno, riječ je o modelu koji je u svoje vrijeme bio cijenjen zbog učinkovitosti i svakodnevne upotrebljivosti.

Nakon kompletne obnove i novih guma, automobil je ponovno registriran i prvi put nakon 17 godina izašao na cestu. Vlasnik, koji ga je došao preuzeti nakon obnove, jedva ga je prepoznao.

nevjerojatno

Šokirat ćete se koliko košta gorivo u Iranu
promjene

Od sutra nova pravila na hrvatskim cestama. Na ovo morate obratiti pozornost
drama s gorivom

Francuzi zabrinuti: Nikad više neće biti cijena goriva kao prije rata u Iranu

