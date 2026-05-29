Zašto električni auti zimi gube domet? Razlog nije samo baterija

Električni automobili posljednjih su godina postali sve češći prizor na hrvatskim cestama, no prvi ozbiljniji hladni dani mnogim vlasnicima donesu isto pitanje: Zašto automobil odjednom pokazuje znatno manji doseg?

Odgovor je jednostavan, ali nije jednoznačan. Zima ne utječe samo na bateriju, nego na cijeli sustav automobila. Hladnoća usporava kemijske procese u bateriji, kabina traži puno energije za grijanje, a gume, snijeg, kiša i hladan asfalt dodatno povećavaju otpor kotrljanja. Rezultat je ono što vozač odmah vidi na zaslonu - broj kilometara koji je ljeti djelovao sasvim opušteno, zimi se topi puno brže.

Baterija ne voli hladnoću

Litij-ionske baterije najbolje rade u umjerenim temperaturnim uvjetima. Kada temperatura padne, baterija postaje manje učinkovita jer joj je potrebno više energije da isporuči istu snagu. Zbog toga automobil dio energije troši i na zagrijavanje same baterije, osobito prije brzog punjenja.

To je jedan od razloga zašto električni automobil zimi može sporije prihvaćati snagu na punionici. Nije riječ o tome da je punionica nužno slaba ili da automobil ima problem, nego baterija najprije mora dosegnuti optimalnu temperaturu. Tek tada punjenje može biti brže i učinkovitije.

Kod novijih modela taj se problem ublažava sustavima predgrijavanja baterije. Ako se navigacijom odabere brza punionica kao cilj, automobil često unaprijed priprema bateriju za punjenje. Vozači koji to ne koriste mogu se neugodno iznenaditi sporijim punjenjem, pogotovo na autocesti i pri niskim temperaturama.

Grijanje kabine troši više nego što mnogi misle

Za razliku od automobila s benzinskim ili dizelskim motorom, električni automobil nema veliku količinu otpadne topline koju može iskoristiti za grijanje kabine. Sve što vozač želi - topao zrak, grijana sjedala, odmagljivanje stakala - dolazi iz energije spremljene u bateriji.

Zato je jedan od najvažnijih zimskih trikova predgrijavanje kabine dok je automobil još priključen na punjač. Tada se kabina zagrijava energijom iz mreže, a ne iz baterije s kojom se kreće na put. Razlika može biti itekako osjetna, osobito na kraćim gradskim relacijama na kojima se automobil stalno iznova hladi.

Grijana sjedala i grijani upravljač često su učinkovitiji od stalnog puhanja vrućeg zraka. Drugim riječima, ponekad je pametnije grijati putnike nego cijeli prostor kabine.

Stil vožnje zimi postaje još važniji

Električni automobili vrlo su učinkoviti u gradu jer energiju mogu vraćati regenerativnim kočenjem. No zimi i taj sustav ponekad radi slabije, osobito kada je baterija hladna ili gotovo puna. Vozač tada može primijetiti da automobil ne usporava jednako snažno kao inače kada pusti papučicu gasa.

Na autocesti se situacija dodatno komplicira. Veće brzine ionako povećavaju potrošnju, a zimski uvjeti taj učinak pojačavaju. Hladan zrak je gušći, gume imaju veći otpor, a mokra cesta traži više energije. Zato vožnja od 130 km/h zimi može napraviti puno veću razliku nego što mnogi očekuju.

Najjednostavniji savjet zvuči dosadno, ali djeluje: Ujednačena vožnja, malo niža brzina na autocesti i planiranje punjenja prije nego što baterija padne prenisko. Električni automobil ne voli paniku, a zimi pogotovo ne voli improvizaciju.

Što vozač može napraviti odmah?

Najkorisnije je automobil puniti kod kuće ili na poznatoj punionici kada god je to moguće, predgrijati kabinu prije polaska, koristiti navigaciju prema brzoj punionici kako bi se baterija pripremila i ne oslanjati se slijepo na ljetne brojke dosega.

Također, tlak u gumama treba redovito provjeravati. Hladnoća ga može smanjiti, a premalo napuhane gume povećavaju potrošnju. Uz to, krovne kutije, nepotreban teret i agresivna vožnja zimi još snažnije kažnjavaju doseg nego u idealnim uvjetima.

Električni automobil zimi ne postaje loš automobil. Samo traži malo drukčiji pristup. Vozači koji ga razumiju obično se brzo prilagode, a oni koji očekuju identične brojke u srpnju i siječnju najčešće ostanu razočarani.

Zimski pad dosega zato ne treba promatrati kao kvar, nego kao podsjetnik da baterija, baš kao i motor s unutarnjim izgaranjem, ima uvjete u kojima radi najbolje. Razlika je u tome što električni automobil sve pokazuje odmah - bez mirisa goriva, bez buke i bez skrivanja potrošnje iza kazaljke rezervoara.