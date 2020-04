Uspijete li staviti ljetne gume od 15. travnja, i dalje morati voditi računa da vas prometna policija ima pravo isključiti iz prometa i naplatiti kaznu ako vas zateknu iznenadne vremenske neprilike na cesti, a vi nemate propisanu zimsku opremu

Mnogi od vas su posljednjih nekoliko tjedana zbog pandemije koronavirusa uglavnom kod kuće, a vaš osobni automobil većinu vremena stoji parkiran ispred kuće ili u garaži. No ipak treba reći da s 15. travnjem prestaje vrijediti Odluka o obaveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Hrvatskoj. Od srijede, dakle, niste više u obvezi imati zimske gume na svom automobilu i u neka sretnija vremena mnogi od vas bi odmah pohrlili u vulkanizerske radionice skinuti često neudobne zimske i staviti 'glatke' ljetne gume. No vjerujemo da mnogi od vas to neće odmah učiniti, a za to u ovom trenutku ima više razloga.