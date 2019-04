Zimske, ljetne ili univerzalne? Donosimo odgovore na najčešća pitanja vezana uz autogume

Od 15. travnja niste više u obvezi imati zimske gume na automobilu

Obvezna uporaba zimske opreme na zimskim dionicama u RH traje od 15. studenog tekuće godine do 15. travnja iduće godine. To se odnosi na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, izuzev vozila oružanih snaga Republike Hrvatske. Pod zimskom opremom motornih vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,50 tone, sukladno posebnom propisu, podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače. Autobusi i teretna vozila koja zbog tehničkih razloga ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske gume (M+S) na pogonskim kotačima.

Nije zgorega ponoviti koje su to ' zimske dionice ' u našoj državi. A, najbolje će nam to pokazati karta Hrvatskog Auto Kluba (HAK).

Dubina glavnih, uzdužnih kanala koja je zakonski dopuštena za uporabu je minimalno 1,6 mm i obično u dnu profila možete naći male 'pragove' koji su upravo za toliko viši od dna kanala. To vam sugerira da kad se gazna površina izjednači s tim markerom – obvezno morate promijeniti gume. To, naravno, vrijedi kad vam se guma ravnomjerno troši po cijelog gaznoj površini, a što u slučaju većine automobila u Hrvatskoj nije baš uvijek tako. Razlog leži u starom voznom parku u Hrvatskoj, u ne baš čestom odlasku specijaliziranim vulkanizerskim radionicama koje vam mogu podesiti 'raštimanu' geometriju vozila ili špur, nagib i zatur. U pravilu i ako je sve u najboljem redu s vašim vozilom, nemojte oklijevati kad vam dubina kanala dođe na nekih 3 mm. Promijenite gume, manje košta od mogućih posljedica nesreće.

S druge strane, visoki udio silike omogućuje gumi postizanje niskog otpora kotrljanja, čime se smanjuje potrošnja goriva i štetne emisije. Ljetne gume stoga imaju manje prirodnog kaučuka, a više sintetičkog kaučuka (jeftiniji je i nema potrebe za velikim temperaturnim područjem prema nižim temperaturama, ali je otporniji prema višim temperaturama). Neki vozači vole koristiti i all-season ili cjelogodišnje gume , no one su više gume za područja u kojima se klimatski uvjeti često mijenjaju, pa dobro mogu poslužiti za kombinaciju obaju uvjeta. Manje se troše od zimskih guma ljeti, a dobro drže kada su uvjeti na cesti loši. No za velike temepraturne razlike između ljeta i zima u većem dijelu zemlje, bolje koristite ljetne gume ljeti, a zimske gume zimi.

Zimske gume imaju veći udio prirodnog kaučuka, koji ne postane tvrd, krut kad temperatura padne ispod plus 7 Celzijevih stupnjeva i ostaje elastičan i pri vrlo niskim temperaturama. Smjesa materijala od koje je napravljena gazna površina gume namijenjena zimskim uvjetima kombinira prirodnu gumu, silicijev dioksid (SiO2 ili silika, koja služi kao vezivno sredstvo umjesto nekada korištene čađe) i ulje uljane repice. Taj spoj daje zimskoj gumi bolje prianjanje u ekstremnim uvjetima, kao i otpornost na habanje i prianjanje na mokroj podlozi. Mješavina prirodne gume i silike daje zimskoj gumi vrlo dobru otpornost na trošenje, a ulje od uljane repice pridonosi prianjanju na snijegu i ledu, kao i čvrstoći na trganje, što čini gumu vrlo otpornom na kontakt s oštrim kamenjem, na primjer. No, porastom dnevnih temperatura prirodna guma se brže troši zbog povećanog trenja o gaznu površinu po kojoj se vozimo, ali i zbog većeg broja sitnih utora - lamela, pa se stoga zimske gume prije ili kasnije trebaju skinuti s automobila, jer ih u protivnom nećemo više 'imati' kad dođe period ponovnog montiranja zimskih guma.

Ako pak, imate ljetne gume na drugom setu felgi kod sebe u garaži, naravno da ćete ih sami montirati, no vodite računa o nekoliko stvari: prvo, kada ste skinuli ljetni set guma i montirali zimski, sigurno niste ljetni set dali izbalansirati i one će se svakako neravnomjerno trošiti. Stoga ne štedite već otiđite kod specijalista za gume i dajte na balansiranje i ljetni set kotača prije njegova korištenja.

Drugo, prednju desnu gumu montirajte na stražnji lijevi kotač. I obrnuto! Time će vam se vaše gume ravnomjernije trošiti, jer u većini slučajeva osobni automobili kod nas imaju prednji pogon, pa zbog proklizavanja, težine prednjeg kraja zbog motora i većih okretnih sila one se i brže troše. No, u svakom slučaju nemojte se voditi onom starom: 'prednje gume moraju biti uvijek one bolje' to je samo djelomično točno, ali na prednjem kraju vašeg automobila imate volan pa ako vam guma i postane malo manje precizna zbog istrošenosti uvijek vam ostaje volan, a s njim korigirate svoju putanju. Stoga stražnje gume, osim ako nemate automobil s pogonom na sva četiri kotača, moraju itekako imati dovoljno profila da vam ne 'pobjegne' stražnji kraj, jer vas u tom slučaju može izvući samo vaše vozačko umijeće.

Treće, prednje i stražnje gume se ne smiju jako razlikovati po dubini profila i općem stanju, ali i profili odnosno proizvođač guma moraju biti identični na sva četiri kotača. Naravno, i ovdje vrijedi iznimka, ako npr. imate različite tvorničke dimenzije guma na svom automobilu, kao što je to slučaj na Smartu. Ovaj savjet uzmite samo kao orijentacijsku vrijednost jer gume moraju biti u dobrom stanju, i to sve četiri.

Četvrto, nakon pedesetak prijeđenih kilometara pritegnite matice ili vijke vaših kotača. Jer novomontirani kotač ne sjedne uvijek od prve na svoje mjesto.

Peto, periodički kontrolirajte tlak zraka u svojim gumama prema preporukama proizvođača vašeg automobila.

Šesto, držite se dimenzija koje su unesene u prometnu dozvolu jer ćete u protivnom biti u prekršaju ako vas zaustavi prometna policija.