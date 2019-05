Je li vrijeme za kupnju novih guma? U ovih pet slučajeva to biste morali učiniti

Konačno ste skinuli zimske gume sa svog automobila i odlučili montirati ljetne. No što ako su one već dotrajale ili oštećene? Donosimo nekoliko korisnih savjeta kako biste znali je li vrijeme za nabavu novih. Jer vaše vozilo, bez obzira na svu silu aktivnih i pasivnih sustava sigurnosti, najviše ovisi o stanju guma

Današnje gume nemaju zračnica (tubeless), a tanki sloj butyla s unutarnje strane gume štiti da zrak pod tlakom (otprilike 2 bara) ne curi prema van kroz samu konstrukciju gume. Često se dogodi da kad ste probili gumu na svom vozilu to i ne primijetite. Najčešće se radi o vijku koji je ležao na cesti, a koji probije gaznu površinu ako preko njega prijeđete. On zna biti neprimjećen i po nekoliko dana ili čak tjedana, no sve što možete primijetiti jest to da vaša guma gubi tlak zraka. Pregledajte sumnjivu gumu po cijelom opsegu gazne površine, pa i njezinu vanjsku bočnicu te unutranju stranu koja je okrenuta prema vozilu ako možete. Ako prijetite strani predmet zabijen u gumu – ne vadite ga! Odvezite se čim prije do vulkanizera, jer biste vađenjem tog predmeta mogli u trenutku ostati bez zraka u gumi. Paradoks je, ali i taj strani predmet zapravo je svojevrsni čep koji ipak sprječava da zrak ne iscuri iz gume.

2) Guma je potrošena