Od Spačeka do avangarde: Mali gradski automobil drskoga izgleda iz Citroenove radionice

Citroen je obilježio stotu obljetnicu proizvodnje automobila i inovacija objavivši koncept Citroen AMI ONE, prvi od dva prototipa koji ocrtavaju njegovu viziju budućnosti

AMI ONE vizija je francuske marke o niskotarifnoj budućnosti, bez dozvola i nulte emisije štetnih plinova. Novo, u cijelosti električno urbano vozilo manje je automobil, a više alternativa za bicikle, skutere i javni prijevoz, kaže francuski proizvođač automobila. Kao takav, sićušni Citroen AMI ONE s dva sjedala kreiran je posebno za, u budućnosti posve uobičajene, sustave dijeljenja automobila (carsharing).

Riječ je o 2,5 metara dugačkom vozilu koje koristi neka europska pravila što vozačima starijim od 16 godina omogućuju da ga voze bez vozačke dozvole. No u realnom svijetu to baš i neće biti posve izvedivo s obzirom na ostale sudionike u prometu. Ako ikada uđe u serijsku proizvodnju, korisnici će moći koristiti aplikaciju za iznajmljivanje AMI ONE od svega pet minuta do pet sati. I ne samo to, ovaj mali gradski automobil drskoga izgleda moći će se rezervirati online i koristiti od pet dana do pet mjeseci ili, čak, pet godina.