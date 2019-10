Novi VW Golf 8: Digitaliziran, povezan i inteligentan

S novim Golfom, Volkswagen je započeo hibridnu ofenzivu, jer će kao prvi model marke, Golf osmica biti dostupan u čak pet hibridnih pogonskih verzija

Najnovija verzija Volkswagenove MQB platforme debitira s osmom generacijom Golfa. Dominantni dizajnerski element u ovom kontekstu je C stup, karakterističan za Golf. Karoseriju čini dinamičnom prema prednjem dijelu, koncentrira je prema stražnjem dijelu i prenose ikonični oblik originalnog Golfa u sadašnjost. Idealan omjer gornjeg dijela kabine (krovni dio plus ostakljene površine) i tijela (donji dio od linije prozora) također daje novom Golfu snažnu prisutnost, dok duboko uvučena linija krova dodaje autentičan, sportski karakter. Jednako tako su upečatljivi moćni dijelovi ramena i vrlo jak stražnji dio, karizmatični prednji dio s namjerno uskom rešetkom hladnjaka i svestrani podrez kao oštra linija na visini ručki vrata. LED tehnologija zamjenjuje sve konvencionalne tehnologije rasvjete u svim verzijama , a u ovom procesu novi dizajn rasvjete postaje dominantan i nepogrešiv stilski element osme generacije Golfa.

Po pitanju povezanosti, ne samo da su sustavi povezani međusobno, nego su zahvaljujući mrežnoj online jedinici za povezivanje (Online Connectivity Unit ili OCU) povezani i sa svijetom izvan Golfa. Standardni OCU sadrži integrirane eSIM veze do internetskih funkcija i usluga 'We Connect i 'We Connect Plus'. Novi Golf je ujedno i prvi Volkswagen koji se standardno povezuje sa svojim okruženjem putem Car2X sustava, što znači da se vozači putem ekrana obaviještavaju preko signala od prometne infrastrukture i informacijama od drugih vozila udaljenih 800 metara. Golf 8 također dijeli ta upozorenja s drugim Car2X modelima. Inteligencija roja postaje stvarnost, što predstavlja početak nove faze sigurnosti prometa.