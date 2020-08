Nikal je novo zlato; Ovo je najvažniji metal baterija električnih automobila

Teslin Model 3 sadrži oko 30 kilograma nikla, u njemu se čuva sva energija i što je više nikla, to je veća gustoća energije baterije

Da će električni automobili, prije ili kasnije, zamijeniti one s konvencionalnim motorima posve je izvjesno. A prvo što nam padne na pamet kada govorimo o električnim automobilima su njihove baterije, koje su uvijek u središtu pažnje. Obično se govori o litij-ionskim baterijama, pa se pretpostavlja da upravo litij najbitiniji u cijeloj ovoj priči. No je li to doista tako?

Litij je kemijski element koji je u periodnom sustavu elemenata određen simbolom Li, atomskog (rednog) broja 3. Otkrio ga je Johan Arfwedson 1817. godine, a prvi ga je u elementarnom stanju izolirao William Thomas Brande, elektrolizirajući talinu litijevog oksida 1821. godine.