Nekad šest sati, danas 32: Jedan kvar na autu postao je ogroman trošak

Sve više elektronike, senzora i sigurnosnih sustava znači i sve više dijelova, skuplje servise te osjetno dulje vrijeme provedeno u radionici.

Kako piše El Pais, pozivajući se na rezultate istraživanja, prosječan automobil iz 2012. imao je oko 8360 dijelova, dok ekvivalentni model iz 2022. broji čak 12.757 komponenti. Riječ je o rastu od čak 52,5 posto u samo deset godina.

Tehnologija u svakom dijelu vozila

Razlog je jasan - tehnologija je ušla u gotovo svaki dio vozila. Od rasvjete do aktivnih sigurnosnih sustava, suvremeni automobili puni su senzora, kamera, radara i elektroničkih modula koji povećavaju ukupnu složenost vozila.

To se izravno odražava i na popravke. Što je više dijelova povezano u jednom sustavu, to je više posla potrebno za rastavljanje, zamjenu i ponovno podešavanje pojedinih komponenti.