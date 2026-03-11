Nekad šest sati, danas 32: Jedan kvar na autu postao je ogroman trošak

Moderni automobili danas su znatno složeniji nego što su bili prije samo desetak godina, a posljedice toga najviše osjećaju vozači kad dođe vrijeme za popravak.
Sve više elektronike, senzora i sigurnosnih sustava znači i sve više dijelova, skuplje servise te osjetno dulje vrijeme provedeno u radionici.
Kako piše El Pais, pozivajući se na rezultate istraživanja, prosječan automobil iz 2012. imao je oko 8360 dijelova, dok ekvivalentni model iz 2022. broji čak 12.757 komponenti. Riječ je o rastu od čak 52,5 posto u samo deset godina.
Tehnologija u svakom dijelu vozila
Razlog je jasan - tehnologija je ušla u gotovo svaki dio vozila. Od rasvjete do aktivnih sigurnosnih sustava, suvremeni automobili puni su senzora, kamera, radara i elektroničkih modula koji povećavaju ukupnu složenost vozila.
To se izravno odražava i na popravke. Što je više dijelova povezano u jednom sustavu, to je više posla potrebno za rastavljanje, zamjenu i ponovno podešavanje pojedinih komponenti.
Razlike su posebno vidljive kod naizgled jednostavnih zahvata. Zamjena prednjeg branika 2004. godine zahtijevala je oko šest sati rada, dok danas isti posao može potrajati i do 32 sata. Kod stražnjeg branika vrijeme popravka poraslo je s 10 na oko 15 sati.
Glavni razlog leži u naprednim sustavima pomoći vozaču - takozvanim ADAS sustavima. Kamere, radari i drugi senzori često su ugrađeni upravo u branik ili prednju masku pa njihova zamjena više nije samo limarski posao. Nakon ugradnje novih dijelova potrebno je dodatno podešavanje i kalibracija sustava.
Složenost nije jedini problem. Prema podacima iz istraživanja tvrtke Solera, cijene rezervnih dijelova porasle su i do 25 posto u posljednje četiri godine.
Pritom su među dijelovima koji su najviše poskupjeli prednja svjetla i rasvjetni sklopovi. Prednja pozicijska svjetla i pokazivači smjera u 2025. bili su 13 posto skuplji nego godinu prije, dok su farovi poskupjeli 7 posto. Razlog je u sve raširenijoj primjeni naprednih tehnologija poput LED, Matrix LED pa čak i laserske rasvjete, koje povećavaju tehničku složenost i cijenu zamjene.
Poskupio je i poklopac prtljažnika, koji je u posljednjih godinu dana skuplji 5 posto. I tu tehnologija igra ključnu ulogu jer mnogi noviji modeli imaju električno otvaranje i zatvaranje, upravljanje ključem ili senzorima pokreta ispod branika.
Trend je, dakle, jasan - automobili su sigurniji, udobniji i tehnološki napredniji nego ikad prije, ali istodobno postaju skuplji i kompliciraniji za održavanje. Za vozače to znači da čak i manji sudar ili naizgled banalno oštećenje danas mogu donijeti znatno veći račun nego prije nekoliko godina.