Najjači Porsche Cayenne dolazi sa nevjerojatnih 680 KS, a zbog emisije štetnih plinova ima zanimljiv odabir motora

Hibridiziranjem linije Cayenne, Porsche može pružiti vozne performanse koje se očekuju od marke, istovremeno zadovoljavajući globalne standarde o emisiji štetnih plinova

Dok se njemački proizvođač sportskih automobila Porsche intenzivno sprema za lansiranje Taycana , svog prvog potpuno električnog sportskog modela, istovremeno uvodi plug-in hibridne pogonske sklopove na svom SUV-u Cayenne i to u modelima Cayenne Turbo S E-Hybrid i Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé, kao i Cayenne E-Hybrid Coupé.

Maksimalni okretni moment je 900 Nm, a oba modela ubrzavaju od 0 do 100 km/h za samo 3,8 sekundi, uz maksimalnu brzinu od 295 km/h. Cayenne Turbo S E-Hybrid i Turbo S E-Hybrid Coupé mogu voziti do 40 kilometara na struju uz nultu emisiju. Prema NEDC potrošnja goriva im je 3,9 do 3,7 l/100 km, a potrošnja struje 19,6–18,7 kWh/100 km.

Pored dva vrhunska top-modela, paleta hibridnog pogona iz Porschea sada uključuje i novi Cayenne E-Hybrid Coupé sa sistemskom snagom od 462 KS (340 kW) uz kombiniranu potrošnju goriva 3,2–3,1 l/100 km, a potrošnja električne energije 18,7–17,7 kWh/100 km, emisija CO2 u kombinaciji je 75–72 g/km). Najveći okretni moment je 700 Nm, a električni raspon do 43 kilometra. Cayenne E-Hybrid Coupe kombinira 3,0-litreni V6 turbobenzinac i električni motor. Ubrzanje od 0 do 100 km/h je 5,1 sekundu, a krajna brzina 253 km/h.