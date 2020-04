Ovogodišnje je proglašenje pobjednika WCOTY 2020 ograničeno na digitalnu objavu putem e-maila članovima žirija i priopćenjima za javnost te popratnu objavu rezultata na YouTube kanalu

Prije svega, treba reći da je ovogodišnji izbor Svjetskog automobila godine 2020. trebao doživjeti svoju kulminaciju proglašenjem pobjednika u ovih pet kategorija u vrijeme održavanja autosalona u New Yorku od 10. do 19. travnja , ali je New York International Auto Show zbog epidemije koronavirusa pomaknut na 28. kolovoza. Slično se dogodilo i s objavom pobjednika Europskog automobila godine koja je trebala biti obznajena u vrijeme autosalona u Ženevi , u ožujku. No iz dobro poznatih razloga i taj je salon automobila otkazan za ovu godinu.

Mazda3 - Svjetski automobilski dizajn 2020. (2020 World Car Design)

'Prije prihvaćanja ove nagrade, Mazda Motor Corporation želi izraziti sućut svima onima koji su pogođeni koronavirusom', rekao je Akira Marumoto, direktor predstavnik, predsjednik i izvršni direktor Mazda Motor Corporation. 'Izuzetna nam je čast što možemo primiti nagradu za Svjetski automobilski dizajn godine u oovj posebnoj godini koja obilježava stotu obljetnicu osnivanja Mazde. Nastaviti ćemo pružati našim kupcima unikatne proizvode, dizajne, tehnologije i iskustva.'

Dizajnerski panel sastavljen od sedam vrlo cijenjenih svjetskih stručnjaka za dizajn su najprije zamoljeni da procijene svakog od kandidata, a zatim naprave najuži izbor i preporuče ga žiriju. Stručnjaci u dizajnu su bili: Anne Asensio (Francuska - potpredsjednica, Design - Dassault Systemes), Gernot Bracht (Njemačka – Pforzheim Design School), Ian Callum (Ujedinjeno Kraljevstvo - direktor dizajna, Callum), Patrick le Quément (Francuska - Dizajner i predsjednik odbora za strategiju - The Sustainable Design School), Tom Matano (SAD – School of Industrial Design at Academy of Art University in San Francisco), Gordon Murray (Ujedinjeno Kraljevstvo - Gordon Murray Design) i Shiro Nakamura (Japan - CEO, Shiro Nakamura Design Associates Inc.).

Vozila koja ispunjavaju uvjete za bilo koju od nagrada World Car of the Year su automatski ušla u izbor za nagradu World Car Design.

Inače, Mazda je dosad imala mnogo uspjeha na World Car Awards, godišnjem natjecanju o kojem odlučuje 86-člani žiri automobilskih novinara iz 25 zemalja. Mazda3 je druga Mazda koja je proglašena Svjetskim automobilskim dizajnom godine, nakon Mazde MX-5 2016. godine. Nagrada za Svjetski automobilski dizajn 2020. godine najnovija je u dugom nizu nagrada koje je prikupila Mazda3, a koje uključuju 'Red Dot: Best of the Best' na natjecanju Red Dot Product Design awards 2019., 'Supreme Winner' na natjecanju Women's Car of the Year awards 2019., i 'Small Hatch of the Year' na 2020 UK Car of the Year awards.