Land Rover Defender: U obrani posljednjih pravih terenaca!

Po pitanju dizajna novi Defender dobiva puno moderniji izgled od starog modela, a njegov vanjski izgled još uvijek odaje dojam da se radi o pravom robusnom terencu koji se ne bi trebao sramiti sići s ceste u prirodu

Novi Defender bit će dostupan i s većom širinom mogućnosti nego bilo koji drugi prije. Linija će se kretati od humanitarnih i vojnih modela do verzija orijentiranih na stil života koje se mogu nadopuniti s više od 170 pojedinačnih dodataka, što će vjerojatno podići cijenu Defendera te će je približiti području Range Rovera. Ovo posebno vrijedi za one vrhunski opremljene verzije, no čini se da se ne treba bojati da će novi Defender cjenovno biti nedostupan široj publici.

Ipak, 10-inčni digitalni ekran namjerno nije integriran u središnju konzolu. 'To je iskreno. Nismo se željeli pretvarati da je ovo visokotehnološko vozilo u svom srcu', rekao je McGovern. Ekran također prikazuje Land Roverov informacijsko-zabavni sustav nove generacije, nazvan Pivi Pro. Kaže se da je prilagođeniji i intuitivniji (to je odgovor na kritike prethodne tehnologije Jaguar Land Rovera) i zahtijeva do 50 posto manje ulaza za obavljanje učestalijih zadataka nego prije. Ažuriranja sustava mogu se obavljati i bežičnim putem.

Značajno je i to da ručica mjenjača smještena na prednjoj konzoli (Defender nije dostupan s ručnim mjenjačem) ostavlja prostor za opcionalno centralno pomoćno sjedalo, kao što je to viđeno na najranijim Land Roverima. To znači da se Defender 110 može isporučiti kao vozilo s pet, šest ili 5 + 2 sjedala. 'Kao što volimo stari model, ako ga vozite dva tjedna, bit će vam loše. To neće biti slučaj s ovim', rekao je McGovern, referirajući se na kvalitetu sjedenja u novom Defenderu.

Prostor za prtljagu iza drugog reda iznosi 1075 litara, a može se povećati na 2390 litara ako je drugi red sjedala presavijen - to su brojke koje su veće od onih u modelu Discovery sa sedam sjedala. Defender 90 može primiti do šest osoba, a u ponudi će imati i 18-colne čelične felge s bijelom bojom. 'Za mene je bio šok što su mi se one svidjele, ali djeluju', rekao je McGovern, koga su kritičari prethodno krivili za očekivanu promjenu Defendera od jednostavnog vozila do onog posve sofisticiranog.

Inženjering novog Defendera

Novi Defender je postavljen na Land Roverovoj D7x platformi, pri čemu 'x' označava - ekstremno. Iz tvrtke kažu da je to najčvršća struktura karoserije koju su proizveli. Iako je riječ o prepravljenoj verziji postojeće modularne arhitekture tvrtke, opisano je kao 95 posto nova. Aluminijska konstrukcija dizajnirana je da prihvati elektrificirane, ali ne u potpunosti električne pogonske sklopove.