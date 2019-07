Kako je Kim Jong-un došao do svoja dva Maybacha?

UN-ove sankcije Sjevernoj Koreji i dalje su službeno na snazi, no postavlja se pitanje kako je onda sjevernokorejski diktator Kim Jong-un došao do luksuznih automobila

Posljednjih mjeseci činilo se da će predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uspjeti u svom naumu da svijet učini manje opasnim mjestom za život započinjući pregovore o denuklearizaciji sa sjevernokorejskim vođom Kim Jon-unom, no nekih konkretnih rezultata zasad nema. Ipak, svi dobronamjerni ljudi na svijetu unatoč svemu žele vidjeti neke naznake otvaranja i normalizacije jedne od posljednjih zemalja u kojima još vlada diktatorski režim, Sjeverne Koreje.

Poznato je to da sankcije Ujedinjenih naroda i dalje stoje, a ovih dana se New York Times i Center for Advanced Defense Studies opravdano pitaju kako su se onda dva luksuzna službena automobila Mercedes-Maybach S600, vrijedni 500.000 dolara svaki, našli u posjedu Kim Jong-una. Čak su i vodeći ljudi njemačkog proizvođača Daimlera ostali zatečeni kada su svoja luksuzna vozila vidjeli kao dio službenog voznog parka Sjeverne Koreje.