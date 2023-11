Isprobali smo novu Toyotu C-HR: Donosimo vam prve dojmove, detalje i cijene

Toyota je svijetu pokazala drugu generaciju modela C-HR krajem lipnja ove godine, a mi smo se upravo vratili s dinamičke premijere na sunčanoj Ibizi ovog zanimljivog modela iz propulzivnog C-SUV segmenta. Koliko je ovo ključan model japanskog proizvođača, kad je riječ o ovom segmentu automobila na europskom tržištu, govori i činjenica da je novi C-HR zamišljen u Europi i čvrsto orijentiran na europske kupce. Za razliku od trenutne Toyote C-HR , postojat će samo jedna proizvodna lokacija u cijelom svijetu i to će biti Toyota Motor Manufacturing Turska (TMMT), a tamo se sastavlja i plug-in hibridna baterija, dok se baterija za HEV modele proizvodi u Japanu.

Toyota planira proizvoditi godišnje oko 150.000 jedinica, a za Hrvatsku je planirana prodaja u 2024. godini 511 komada. Prodaja novog C-HR-a kod nas započinje 5. prosinca. Da podsjetimo, prva generacija modela C-HR je prodana kod nas u 1782 primjeraka, a samo ove godine do kraja listopada njih 375.

Prema proizvođaču, novi C-HR cilja na kupce kojima je na prvom mjestu stil, a potom inovativna vožnja. Toyota C-HR dizajnirana je za one koji se ne boje istaknuti, biti primijećeni, viđeni. Kao takav, to je više stav koji definira ciljanog kupca, a ne muško ili žensko.

Od impresivnih LED svjetala do jedinstvenog osvjetljenog natpisa 'Toyota C-HR' na stražnjoj rasvjeti, nova Toyota C-HR impresionira do najsitnijeg detalja.

Dinamičan, sažeti izgled automobila dodatno je ojačan kratkim prevjesima i velikim kotačima – promjera do 20 cola (dimenzije guma 215/60R17, 225/55R18, 225/50R19 i 245/40R20). Novi stil dvobojnog dizajna boje je dostupan, proširujući kontrastni crni krov do stražnjeg odbojnika i u stražnji dio od tri četvrtine automobila. Napori su bili usmjereni na stvaranje besprijekornog izgleda s čvršćim linijama zatvaranja i savršenom integracijom kao što su kamere, radar i perači prednjih svjetala s pristupom 'skrivene tehnologije'.

Toyotin dizajnerski i aero timovi blisko su surađivali kako bi osigurali da vanjski izgled bude aerodinamički učinkovit, kao i vizualno impresivan. To je osiguralo optimizaciju protoka zraka iznad i oko vozila u detaljima, uključujući precizno profiliranje prednjeg branika i format stražnjeg krovnog spojlera.

Inače, GA-C platforma predstavljena je 2016. godine, na Toyotinim modelima kao što su to Corolla, C-HR i Prius. No treba reći kako je platforma ažurirana s novim modelom Toyota C-HR. Konkretno, za novu Toyota C-HR smanjena je težina gornjeg dijela karoserije korištenjem čelika visoke vlačne čvrstoće. Također, za PHEV varijantu, budući da je baterija ispod stražnjeg sjedala, to značajno spušta središte ravnoteže.