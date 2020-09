[FOTO/VIDEO] VW Caddy California je jedan od najmanjih i najslađih kampera

Ovaj mini-kamper vrlo je napredan te nudi 'Digital Cockpit', online infotainment sustav, nove sustave potpore za vozača i održive TDI motore sa sustavom dvostrukog doziranja

Marka Volkswagen gospodarska vozila predstavlja svjetsku premijeru novog modela Caddy California. O ovom mini-kamperu smo pisali još krajem sedmog mjeseca i već smo ga tada najavili kao jednog od najmanjih i najslađih kampera. Sada kada je predstavljen možemo reći da je baš svaki detalj nanovo osmišljen, razvijen i dizajniran. Ipak, ovo je vozilo ipak nepogrješivi nasljednik svestranog modela Caddy Beach. Crossover kompaktnog kombija i inteligentno konstruiranog kamperskog vozila. Njegovo ime govori sve: California. On je oličenje inovativnih, detaljnih rješenja koja su u obliku modela T3, T4, T5, T6 i T6.1 model Californiu učinile najuspješnijim kamperskim kombijem na svijetu. Modelom Grand California marka Volkswagen gospodarska vozila prenijela je filozofiju 'svestranosti' modela California u veću klasu vozila Crafter tijekom 2019. godine. Sada, u 2020. godini, model Caddy California slavi svoj debi u segmentu kompaktnih kamperskih vozila. Sam proizvođač kaže da će od sada postojati tri modela California 'obitelj kamperskih vozila za svačiji džep, svako putovanje i svaku pustolovinu'.

Model Caddy California temelji se na petoj generaciji modela Caddy. Dakle, on je prvi kamperski kombi za koji su iskorištene prednosti Volkswagenove modularne poprečne platforme (MQB): najsuvremenije tehnologije i veća ponuda prostora. Caddy California, s dužinom od 4501 mm, uvest će se na tržište prije kraja ove godine. Verzija s dužim međuosovinskim razmakom uslijedit će tijekom 2021. godine (dužina: 4853 mm).

Stražnji dio vozila impresionira svim elementima kojima se vrhunski kamperski kombi mora odlikovati, i to do najsitnijeg detalja. Oni uključuju novi krevet s mogućnošću rasklapanja. Upotrebom 'džepičastih' opruga i visokokvalitetnog madraca njegova, konstrukcija jamči jednako visoku razinu ugodnog spavanja poput kreveta u modelima T6.1 California i Grand California. Zahvaljujući dimenzijama od 1980 × 1070 mm, ovaj je krevet zaista velik. Kada se sklopi, smanjuje se na svega trećinu svoje dužine i može se kompaktno smjestiti iznad prostora prtljažnika. Dok je kod prethodnog modela drugi red sjedala bio dio konstrukcije kreveta, to sada više nije slučaj. Dakle, prije početka putovanja moguće je jednostavno izvaditi drugi red sjedala. Stoga Caddy California i u tomu području nudi impresivnu, povećanu količinu prostora za pohranu.

Nova mini kuhinja čini ovo kompaktno kampersko vozilo još svestranijim

Opcijska mini kuhinja dostupna u modelu Caddy California nova je značajka, istaknuti element i jedinstvena prodajna točka u ovoj klasi kamperskih kombija. Pričvršćena s lijeve strane utovarnog prostora ispod kreveta, ona se može izvući prema natrag kada su stražnja vrata otvorena. Stoga i stražnja vrata nude zaštitu od kiše tijekom kuhanja. Činjenica što se kuhinjom može koristiti u stražnjem dijelu vozila kupcu također omogućuje optimalan pristup elementima za kuhanje dok uspravno stoji. Nova mini kuhinja sastoji se od dva dijela s mogućnošću izvlačenja. U gornji je dio integrirana jedna plinska ploča za kuhanje, a dodatno su ugrađeni i zaštita od vjetra te praktična polica. Donji dio s mogućnošću izvlačenja sadrži ladicu za pribor za jelo te dodatni prostor za pribor za kuhanje. U stražnji dio kuhinje ugrađena je kutija s mogućnošću sigurnog zaključavanja (s podnim prozračivanjem) za plinsku bocu (težina punjenja oko 1,85 kg). Zahvaljujući mini kuhinji, Caddy California dobiva 'počast' tipskog odobrenja u svojstvu kamperskog vozila.