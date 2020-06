[FOTO/VIDEO] Peugeot e-208 je stigao; nakon izvedbi s klasičnim motorima stigla i verzija s nultom emisijom CO2

Europski automobil godine za 2020. u električnoj verziji pokreće električni motor snage 100 kW, a domet mu je s jednim punjenjem do 340 km

Peugeot 208 se temelji na najnovijoj generaciji platforme Grupe PSA: CMP (Common Modular Platform). Namijenjena segmentima B i C, ova nova osnova za vozila upotpunjuje platformu EMP2 (Efficient Modular Platform). Kao što joj već ime daje naslutiti, platforma CMP može se prilagoditi u pogledu dimenzija i motorizacija. Obuhvaća sve vrste pogona te kupcima omogućuje odabir njihova preferiranog tipa pogonskog sklopa, bez obzira na to žele li termički (benzinski ili dizelski) ili električni motor.

Novi Peugeot e-208 pokreće sinkroni električni motor s premanentnim magnetom maksimalne snage 100 kW (136 KS) pri 3673 do 10.000 okr./min. Njegov maksimalni okretni moment je 260 Nm pri 300 do 3673 okr./min., a snagu na prednje kotače prenosi single-speed mjenjač s jednom brzinom. Što se ubrzanja tiče, od 0 do 100 km/h ona iznosi 8,1 sekundi, odnosno od 0 do 50 km/h samo 2,8 sekundi ili iz stanja mirovanja do udaljenosti od 1000 m 30,6 sekundi. Isto tako treba napomenuti da je njegovo međuubrzanje od 80 do 120 km/h 6,8 sekundi. Ove vrijednosti se odnose na situaciju kada je u vozilu samo vozač. Krajnja brzina e-208 je 150 km/h.