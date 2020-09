[FOTO/VIDEO] Hyundai predstavio novu Konu i Konu N Line; crossover ključne uloge u strategiji elektrifikacije tvrtke

Nova linija pogonskih sklopova uključuje opcije koje dosežu nove razine performansi i učinkovitosti, uključujući blagu hibridnu tehnologiju od 48 volti koja je sada standardna za sve dizelske motore i opcionalna za 1.0-litreni TGDI motor

Kona je uspješna priča za Hyundai u Europi od njenog predstavljanja 2017. godine i ima brzo rastući tržišni udio. U roku od samo tri godine, B-SUV postao je jedan od najpopularnijih Hyundaijevih modela u Europi, gdje je prodano više od 228.000 primjeraka. Dobitnica je nagrade iF za dizajn 2018., nagrade Red Dot za 2018., nagrade IDEA za dizajn 2018. i još mnogo toga, a njen dizajn dosljedno hvale i kupci i struka.

Hyundai je predstavio osvježeni dizajn svog crossovera/SUV-a Kone, koji joj daje dinamičan novi izgled, a po prvi puta imamo i sportsku verziju pod nazivom Kona N Line. Poboljšana je i linija pogonskih sklopova koja nudi mnoštvo sportskih i ekoloških opcija. Nadograđene značajke povezivosti i praktičnosti omogućuju još ugodnije iskustvo na cesti. Sve to i još više čine novu Hyundai Konu još boljim proizvodom za europske kupce.

Kona igra ključnu ulogu u Hyundaijevoj strategiji elektrifikacije, kombinirajući elektrificirane pogonske sklopove sa stilskim sub-kompaktnim SUV tipom karoserije. Bio je to prvi Hyundai SUV dostupan s nizom elektrificiranih pogonskih sklopova, uključujući hibridnu i potpuno električnu verziju.

Nova Kona dolazi s pet novih vanjskih boja, uključujući Surfy Blue, Dive in Jeju, Ignite Flame, Cyber Grey i Misty Jungle. Svaka se boja može kombinirati s dvobojnim krovom Phantom Black. Dvobojni krov također dolazi s odgovarajućim kućištima zrcala. To pridonosi sportskom i elegantnom izgledu, a kupcima pruža više mogućnosti za personalizaciju i izražavanje.

Interijer je sada dostupan s paketom boja N Line sa sjedištima od tkanine, kože ili antilopa. Uz to, prepoznatljivi crveni šavovi, metalne papučice i N logotip na mjenjaču i na sjedalima doprinose sportskom izgledu i osjećaju.

Uz to dolazi s najnovijom nadogradnjom Bluelinka, koja uključuje korisnički profil, navigaciju, informacije o parkiranju uživo i još mnogo toga. Kupci mogu imati personalizirani korisnički profil koji se može prenijeti na druga Hyundaijeva vozila koja nude istu značajku. Navigacija posljednjim miljama pomaže kupcima da nastave putovanje do svog konačnog odredišta čak i nakon parkiranja automobila, koristeći proširenu stvarnost ili Google Maps. Connected Routing je Hyundaijev navigacijski sustav zasnovan na cloudu. Informacije o parkiranju uživo pružaju korisnicima informacije o mjestu i cijeni dostupnih parkirnih mjesta u blizini.

Novost kod ovog modela je 10,25-inčni digitalni klaster, prvi put viđen u potpuno novom i20. Uz to, nova Kona također dolazi s opcijskim 10,25-inčnim AVN zaslonom, donoseći sa sobom nove značajke povezivanja. Novi AVN zaslon dolazi s funkcijom podijeljenog zaslona i višestrukim Bluetooth vezama.

Uz to, najnovija nadogradnja Bluelink-a sadrži Free Text Search za korisnike koji unose adrese ili točke interesa.

Nova Kona također dolazi s poboljšanim gumama na svim veličinama kotača, što rezultira manjim otporom kotrljanja i učinkovitijom vožnjom. 18-colne gume nadograđene su s Conti Sport Contact 5 na Conti Premium Contact 6 kako bi se poboljšao atribut udobnosti u vožnji vozila. To također znači da vozači mogu očekivati ​​bolju učinkovitost goriva i niže emisije CO₂, dok će istovremeno uživati ​​u manje buke s ceste nego prije. To stvara izvrsnu ravnotežu između ekološke i sportske vožnje. Uz to, nekoliko dijelova vozila obnovljeno je za poboljšanje buke, vibracija i oštrine (NVH), dodatno povećavajući udobnost u kabini.

Upravljanje je fino podešeno tako da odgovara novom karakteru ovjesa kao i da se prilagodi novim gumama. Nova Kona sada pokazuje ugodno, ali povezano ponašanje upravljanja. Napor prilikom upravljanja je također linearniji i uravnoteženiji u cijelom rasponu brzina. Ova postavka primjenjuje se na cijelu liniju modela Kone, uključujući Konu N Line. Jedina iznimka je Kona N Line uparen sa 1.6 T-GDI pogonskim sustavom i pogonom na sva četiri kotača, koji je dobio specifično podešavanje upravljača kako bi odgovarao karakteru vozila.

Potpuno nova Kona N Line i nova Kona u europske salone stižu krajem godine, dok će novi Kona Hybrid uslijediti početkom 2021. godine. Nova Kona Electric, koja će prenositi pogonski sklop i raspon električnih pogona trenutne verzije, bit će otkrivena u bliskoj budućnosti.