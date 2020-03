[FOTO/VIDEO] Aston Martin V12 Speedster; Iz ljubavi prema automobilima dolazi u samo 88 primjeraka

V12 Speedster pokreće 5,2-litreni Twin-Turbo V12 motor Aston Martina s maksimalnom snagom od otprilike 700 KS i 753 Nm okretnog momenta. Ubrzanje od 0 do 100 km/h mu je 3,5 sekunde, a maksimalna brzina ograničena na 300 km/h

Stvoren u luksuznom odjelu ' Q by Aston Martin ' ove legendarne marke, koji se bavi posebno osmišljenim i kupcima prilagođenim modelima, model V12 Speedster je pravi primjerak visceralnog automobila, što znači da je stvoren unutrašnjim osjećajima njegovih kreatora, a manje iz zdravorazumskih razloga. Ovaj ogoljeni dvosjed uistinu je automobil stvoren za vozača, koji crpi inspiraciju iz bogate trkaće povijesti Aston Martina i zrakoplovnog dizajna. Ovaj je primjerak prikazan u konceptualnom obliku i bojama McDonnell Douglas F/A-18 Horneta, supersoničnog borbenog zrakoplova, kojeg su kreirali isti umjetnici.

Aston Martin je prošlog tjedna predstavio svoj najnoviji uradak, dvosjed V12 Speedster , no iako niti jedan automobil iz radionice britanskog proizvođača premium sportskih automobila nikada ne prođe nezapaženo, tako je ovaj model najblaže rečeno ostavio miljama prazan prostor oko sebe.

Zamišljen prije nešto više od 12 mjeseci, V12 Speedster je prošao intenzivan razvojni program, počevši od crtaće daske do stvarne proizvodnje u tom kratkom razdoblju. Iz Aston Martina su rekli da su ovim automobilom 'pokazali vještine i pažljivo planiranje' odjela 'Q by Aston Martin' i Aston Martin Designa, a rezultat je V12 Speedster živući izložbeni automobil, koji naglašava opredjeljenje tvrtke da kupcima isporuči zadivljujuće vozačke automobile, koristeći inženjersku domišljatost i napredne materijale koji su vidljivi kroz njihov cjelokupan asortiman.

Predsjednik i direktor grupe Aston Martin Lagonde, dr. Andy Palmer , je rekao: 'Izuzetno sam ponosan što danas otkrivam najnoviji, najuzbudljiviji poseban model Aston Martina. V12 Speedster nevjerojatan je dokaz širine sposobnosti i odlučnosti ekipe 'Q by Aston Martin', koji su neumorno radili na stvaranju ovog zapanjujućeg sportskog automobila dvosjeda namijenjenog našim najzahtjevnijim i najentuzijastičnijim kupcima.'

Na jedinstvenoj šasiji V12 Speedstera nalazi se karoserija koje je u potpunosti izgrađena od ugljičnih vlakana. Miles Nurnberger, direktor dizajna, Aston Martin Lagonde, je rekao: 'Sa V12 Speedsterom se vraćamo korak unazad i inspiraciju tražimo u prošlosti. Od pokretanja DB11 sve je usredotočeno i vrlo usmjereno prema naprijed. Ovdje, međutim, nalazimo drugačiji tempo. Postoji jasna linija od modela DBR1 iz 1959. koji je pobijedio na Le Mansu, do našeg slavljeničkog Centenary koncepta Speedster CC100 iz 2013. U srednjem dijelu ima i malo DB3S iz 1953. godine, tako da je ovo stvarno naše najnovije utjelovljenje Speedster koncepta. Također je inspiriran borbenim avionima, koliko i naša povijest, a stvoren je za pružanje nevjerojatno visceralnog iskustva, stoga je to V12, a ne V8. Pomoću V12 Speedstera pojačavamo sve emocionalne žice koje možemo do apsolutnog maksimuma.'