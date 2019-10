Aston Martin 007 DBS Superleggera: Dizajnirao ga je Daniel Craig, a cijena mu iznosi prigodnih 700.007 dolara!

Da biste postali jedan od samo 007 sretnika, morat ćete dobrano posegnuti u džep i biti jako brzi, no dobra je vijest to da u paketu dolazi i platinasti ručni sat Omega Seamaster

Krajem kolovoza i službeno je objavljeno da će se 25. film o najčuvenijem tajnom agentu Jamesu Bondu još legendarnijeg kodnog imena 007 zvati No Time to Die te da će svečana premijera biti održana 3. travnja 2020. u Ujedinjenom Kraljevstvu, a 8. travnja u SAD-u. No prije koji dan objavljeno je i da će u ovom filmu svoju ulogu imati i četiri modela Aston Martina: DB5 iz filma 'Goldfinger' iz 1964. godine (i još nekoliko nastavaka), V8 Vantage iz filma 'Living Daylights' iz 1987. godine, Valhalla te DBS Superleggera.