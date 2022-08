[FOTO] Budućnost bez fizičkog ključa automobila: Ovo je Škodina priča o razvoju

Kako su ljudi od pamtivijeka štitili svoju imovinu od krađe? S bravama. Ni automobili nisu ništa drugačiji. Pogledajte kako se ova mala naprava razvila u posljednjih nekoliko godina - od klasičnih starih brava do današnjih sustava bez ključa

Kad smo već kod budućnosti, u planu je i otključavanje mobitelom ili pametnim satom putem UWB (Ultra-wideband ili Ultraširokopojasni), Bluetooth i NFC tehnologije. To bi trebala biti stvarnost u sljedećih nekoliko godina. Trend za nešto dalju budućnost su automobili oko kojih su načičkane svakakve antene. Naravno, radit će se o povezivosti, ovaj put za komunikaciju s okolnom infrastrukturom, drugim automobilima i sudionicima u prometu i tako dalje. Autonomno doba je na putu, a ove tehnologije bit će potrebne kako bismo došli do četvrte razine autonomne vožnje i dalje.

Nova generacija sustava za ulazak bez ključa nudi jednu genijalnu sigurnosnu značajku: zaštitu od onoga što je poznato kao 'proširenje signala'. I dan danas povremeno nailazimo na izvješća o lopovima koji pokušavaju ukrasti parkirani automobil pojačavanjem (ili 'produživanjem') signala ključa potrebnog za otvaranje automobila. Novi modeli Octavia i električni Enyaq iV već su opremljeni nečim što se zove UWB kutija koja to sprječava. UWB je kratica za Ultra Wide Band, a uređaj radi na principu verifikacije vremena leta signala. Signal putuje brzinom svjetlosti pa UWB box šalje signal ključu i čeka odgovor koji mora doći u određenom vremenu. Ako se signal produži, nikada neće stići na vrijeme - to je fizički nemoguće.

No, druga polovica 1990-ih donijela je promjene, jer je više truda uloženo u izradu robusnih i vremenski otpornih vrata te u osiguravanje da sustav otvaranja i zaključavanja radi u svim uvjetima. 'To je zapravo gdje smo danas, kada možemo garantirati da kada priđete svom automobilu, nije vas briga što je došlo do velikog leda nakon jake kiše. Vrata modernih Škoda još uvijek imaju svoje mokre i suhe prostore, ali došlo je do velikog napretka u dizajnu i mehanizmima vrata. Glavna razlika je u tome što voda puno manje ulazi u mokro područje vrata nego prije i drži se podalje od kritičnih područja. Brave na vratima i Bowden sajle za njihovo upravljanje dizajnirane su tako da voda i niske temperature ne utječu na njihovu funkciju,' objašnjava Simon Jeníček iz odjela za razvoj mehanizama bočnih vrata i stražnjih poklopaca.