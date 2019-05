Čak i da svi automobili sutra postanu potpuno električni, postavlja se pitanje - na koji način ćemo proizvesti toliko električne energije?

Što kažu analize o električnim automobilima?

Prema jednoj analizi isplativosti upotrebe električnog automobila u diplomskom radu Dina Škode na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku: 'Električni automobili ne stvaraju CO2 i ispušne plinove tijekom svog rada i kretanja, ali punjenje baterija se još uvijek odvija preko električne mreže, do koje električna energija još uvijek najčešće dolazi iz velikih termoelektrana na ugljen, naftu i prirodni plin. Prerada i transport sirovina do elektrana također dodatno povećavaju utjecaj stakleničkih plinova. Stoga je potrebno uzeti u obzir cjeloživotnu analizu, od proizvodnje električnog automobila, proizvodnje i prijenosa električne energije do priključaka na električnu mrežu, pa sve do razgradnje. Svaka zemlja ima različite omjere proizvodnje električne energije iz obnovljivih i neobnovljivih izvora energije. U većini država veliki udio proizvodnje električne energije imaju elektrane na ugljen...'