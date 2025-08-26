Audi predstavio i novi Q3 Sportback: Treća generacija kompaktnog SUV-a sada u obje verzije

Q3 linija nudi pet opcija: benzinski 1.5 TFSI s blagom hibridnom tehnologijom snage 150 KS (110 kW); 2.0 TFSI snage 204 KS (150 kW) s quattro pogonom; 2.0 TFSI snage 265 KS (195 kW) quattro; 2.0 TDI motorom snage 150 KS (110 kW); plug-in e-hybrid snage sustava od 272 KS (200 kW) s punjenjem do 50 kW DC

Audi Q3 je već više od deset godina etablirani bestseler u premium kompaktnom segmentu. Treća generacija, predstavljena u lipnju ove gdine najprije kao SUV model, postavlja nove standarde u nekoliko aspekata. Svojim vanjskim dizajnom, Q3 prenosi samopouzdanje i emocije i kao SUV te od jučer i kao Sportback verzija.

Brojne inovativne značajke pretvaraju Audi Q3 u digitalnog suputnika. Pružaju prvoklasno korisničko iskustvo, a također osiguravaju veću udobnost i sigurnost za vozača i ostale sudionike u prometu zahvaljujući mnogim sustavima pomoći. Uz dobro uravnotežen ovjes, digitalizacija rasvjete također povećava prednosti za kupce.

Audi Q3 Sportback - eksterijer i interijer Izvor: Promo fotografije / Autor: Audi AG

Visok stupanj personalizacije i prilagodljive funkcije svjetla visoke rezolucije omogućene su novom mikro-LED tehnologijom u digitalnim Matrix LED prednjim svjetlima. Još jedna značajka novog Audija Q3 je učinkovit, djelomično elektrificirani motor s unutarnjim izgaranjem s blagom hibridnom tehnologijom i plug-in hibridni model s električnim dosegom do 119 km.

Uz učinkovite i djelomično elektrificirane motore s unutarnjim izgaranjem, Audi Q3 nudi novi adaptivni ovjes koji omogućuje ravnotežu između udobnosti i dinamike. Audi Q3 je jedan od najpopularnijih modela u portfelju marke Audi. Očekuje se da će potražnja za novom generacijom biti jednaka. Zbog toga je pored proizvodnje u mađarskom gradu Győr, Audi uspostavio integriranu proizvodnu mrežu s pogonom u Ingolstadtu. Karoserije za ovaj dodatni obujam proizvodit će se u Győru, a zatim lakirati i sastavljati u Njemačkoj.

Recimo i kako se početak prodaje novog Audi Q3 Sportback modela u Hrvatskoj očekuje početkom rujna, a uvođenje na tržište i dolazak u salone očekuje se početkom 2026. godine. Prodaja nove generacije Audi Q3 SUV modela u Hrvatskoj je već počela i on je dostupan za narudžbe s početnom cijenom od 45.420 eura. Prva vozila u salonima očekuju se krajem godine.

Vanjski dizajn U usporedbi s prethodnikom, novi Audi Q3 ima još emocionalniji dizajn. Široka Singleframe prednja rešetka i elegantno sužena prednja svjetla u potpunosti su integrirani u aerodinamički koncept. Gledano sa strane, horizontalna linija ramena između prednjih i stražnjih svjetala vizualno dijeli automobil na dva dijela, stvarajući vrlo posebnu raspodjelu svjetla i sjene.

Uz klasične prednosti SUV-a poput jednostavnog ulaska, izvrsne vidljivosti i praktičnog rasporeda interijera, druga generacija Audija Q3 Sportback kombinira snage SUV-a s estetikom coupéa. Njegova linija krova, koja se spušta od A-stupa, 29 mm je niža od one kod SUV-a. To Audiju Q3 Sportback daje još sportskiji izgled i bržu siluetu.

Stražnji dio krase opcionalna digitalna OLED stražnja svjetla, nadopunjena kontinuiranom LED svjetlosnom trakom i osvijetljenim prstenovima. Ova razina tehnologije osvjetljenja koja se nudi u novom Audiju Q3 prvi je put dostupna u Audijevom kompaktnom segmentu.

Na prednjem dijelu Audija Q3, digitalna Matrix LED prednja svjetla imaju mikro-LED modul koji se prvi put koristi u ovom modelu. Korištenje ove mikro-LED tehnologije značajno poboljšava osvjetljenje i time osigurava snažan kontrast na cesti.

Funkcije navođenja svjetla sada su mnogo uže povezane s funkcijama pomoći vozaču. Digitalna dnevna svjetla s LED tehnologijom, koja se sastoje od 23 segmenta po strani, stvaraju prepoznatljive svjetlosne potpise koji vozilo čine lako prepoznatljivim na cesti.

Unutrašnjost U kabini, nova upravljačka jedinica na upravljaču znači više prostora za pohranu u središnjoj konzoli, novo korisničko iskustvo i bolji osjećaj prostora. Upravljačka jedinica na upravljaču prvi put integrira dvije nove ručice na stupu upravljača.

Ručica s desne strane služi kao birač brzina, a ona s lijeve strane kao upravljački element za funkcije svjetala i brisače vjetrobranskog stakla. Također, prvi put u kompaktnom segmentu kod Audija, moguće je naručiti akustično ostakljenje za prednje bočne prozore, što omogućuje bolju akustiku u unutrašnjosti, posebno pri velikim brzinama.

Volumen prtljažnika od 488 litara također pokazuje praktičnost Audija Q3. S preklopljenom klupom sjedala, prostor za pohranu Audija Q3 SUV povećava se do 1386 litara (Q3 Sportback do 1289 l). Sjedalo se može pomicati uzdužno, a kut mu se standardno može podešavati. Q3 ima vučnu snagu do 2100 kg.

Pogonski sklopovi: 1.5 TFSI (150 KS), 2.0 TFSI (204 KS i 265 KS), 2.0 TDI (150 KS) i e-hybrid (272 KS) Osnovni model u obitelji Audi Q3 je 1.5 TFSI snage 150 KS (110 kW). Ovaj četverocilindrični benzinski motor dostupan je s blagom hibridnom tehnologijom. Povrh te opcije, 2.0 TFSI razvija snagu od 204 KS (150 kW) i 320 Nm okretnog momenta etverocilindrični benzinski motor s quattro pogonom na sve kotače. Najsnažniji od svih motora na izgaranje je 2.0 TFSI koji sada ima snagu od 265 KS (195 kW) i okretni moment od 400 Nm te quattro pogon.

Audi Q3 Sportback - u vožnji Izvor: Promo fotografije / Autor: Audi AG

Audi Q3 s 2.0 TDI motorom snage 150 KS (110 kW) posebno je prikladan za vožnju na duge relacije. Plug-in hibridni modeli – Audi Q3 SUV e-hybrid i Audi Q3 Sportback e-hybrid – isporučuju snagu sustava od 272 KS (200 kW), mogu se puniti s do 50 kW DC u idealnim uvjetima te su snažniji i učinkovitiji nego ikad prije. U tu svrhu ugrađena je visokonaponska baterija bruto kapaciteta 25,7 kWh (neto 19,7 kWh).

To omogućuje Q3 SUV e-hybrid da postigne električni domet do 119 km u WLTP testnom ciklusu, dok Q3 Sportback e-hybrid može voziti do 118 km isključivo na električni pogon.

Ovjes i sustavi sigurnosti Dodatno razvijeni standardni ovjes pruža poboljšano iskustvo vožnje. Sportski ovjes i ovjes s dvoventilskom kontrolom amortizera dostupni su kao opcije za optimalno uravnoteženo iskustvo vožnje. Jedan od istaknutih elemenata pomoći u vožnji je adaptivni asistent za vožnju plus.