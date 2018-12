Blagdansko raspoloženje zaobići će Lavove, Vagama će novac kliziti iz ruke, ali čak četiri znaka čeka tjedan iz snova

Lavovi će, umorni od poslovnih i obiteljskih obaveza, teško uživati u božićnom ugođaju. Nestabilna financijska situacija frustrirat će Vage, ali ovih blagdana ne žele se ničega odreći pa će im novac kliziti iz ruke. Djevice će biti kreativne i originalne, a neke će hobi pretvoriti u unosan dodatni posao. Odlično je razdoblje i za Škorpione kojima će se ostvariti svi ljubavni snovi, a uspjeha neće nedostajati i na poslu. Jarcima će sve ići od ruke i sjajno je razdoblje za početak novih odnosa, kao i za obavljanje bilo kojeg radnog zadatka. Pred Ribama su čarobni ljubavni trenuci, a zahvaljujući šarmu i uvjerljivosti imat će odličnu reputaciju na poslu

Lavove će porast radnih obaveza navesti na dulji ostanak u uredu, a neke i da odrađuju posao za vrijeme praznika. Sve to prilično će vas iscrpiti, no ne gubite motivaciju i imajte na umu to da će vaše zalaganje biti nagrađeno. Zaobići će vas blagdansko raspoloženje, no nemojte zbog toga svima oko sebe kvariti raspoloženje.

Što zvijezde donose Lavovima na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.