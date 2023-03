Žustro na političkoj sceni, počele pripreme za izbornu godinu: Tko će okupiti stranke na ljevici?

Iako je do izbora ostalo još godinu dana, stranke na ljevici već su započele razgovore o suradnji. Socijaldemokrati žele biti središte okupljanja ljevice, no samo ako SDP ne bude vodio Peđa Grbin

Do izbora je godina dana, no stranke se pomalo već zagrijavaju. Neke su krenule u kampanju, neke u koalicijske razgovore. Kako stvari stoje, ljevici će trebati jedinstvo, ali Možemo zasad čeka.

'Ne dolazi u obzir s ovim vodstvom jer je ovo vodstvo pokazalo da je nedemokratsko, da nema viziju, da je vrlo rigidno te da je sve samo ne demokratski i ne socijalno. Zbog toga SDP da, u SDP-u ima časnih ljudi, prije svega članova koji su još ostali, ali s ovim vodstvom je nemoguće surađivati jer da jest onda ne bi odlazili iz SDP-a', objasnio je Domagoj Hajduković, Socijaldemokrati.

'To me jako podsjeća na neke druge političke stranke koje su već postavljale uvjete SDP-u. SDP može, Milanović ne može. Na kolegu Hajdukovića i slične nemam se namjeru obazirati. Što se tiče ostalih političkih opcija na lijevici koji s nama dijele viziju, ideju i svjetonazor otvoreni smo za razgovore s njima i ti razgovori će u jednom trenutku prijeći u pregovore', najavio je predsjednik SDP-a Peđa Grbin. Osvrnuo se i na rezultate izbora za vijeća mjesnih odbora u Rijeci gdje je SDP po prvi puta izgubio pred HDZ-om. 'HDZ jedino što može sanjati je da će osvojiti koji mjesni odbor, ali u Rijeci više od toga teško', rekao je Grbin.

A s druge strane političkog spektra ujedinjenja čini se da opet nema. Most najavljuje na izbore će samostalno. 'Mi smo i do sada smo izlazili samostalno i nemamo nikakav problem s time da se odmjerimo pred hrvatskim građanima i da nam oni daju svoj sud o našem radu', istaknula je Marija Selak Raspudić, Most. Što, naravno, ne isključuje poslijeizborne suradnje. Kako će to izgledati na izborima, stranke lijevog spektra ipak daju naslutiti jer će Peđa Grbin prema najavama govoriti na izbornoj skupštini stranke Možemo.