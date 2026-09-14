Milijuni stižu hrvatskim poljoprivrednicima: Do 600.000 eura za skladišta, novac i za štete i svinjogojce

Cilj Programa potpore za ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i/ili uljarice u Republici Hrvatskoj u 2026., kako je naveo, povećanje je skladišnih kapaciteta, profitabilnosti i tržišne konkurentnosti ratarske proizvodnje, jačanje otpornosti sektora na poremećaje na tržištu i opskrbnim lancima, povećanje ulaganja malih poljoprivrednika i stvaranje preduvjeta za razvoj proizvođačkih organizacija i zadruga.

"Pratimo što se događa i reagiramo, zato smo i pripremili ove mjere. Našim ratarima želimo omogućiti da izgrade i opreme vlastite skladišne kapacitete, da svoju proizvodnju ne moraju prodavati odmah nakon žetve i da mogu bolje upravljati svojim prihodom. Pomažemo i proizvođačima koji su pretrpjeli štete od prirodnih nepogoda, kao i svinjogojcima pogođenima posljedicama afričke svinjske kuge", rekao je Vlajčić , poručivši da je cilj stabilnija i konkurentnija hrvatska poljoprivreda i bolji uvjeti za ljude koji od nje žive. Ocijenio je da je situacija s ASK dobra, čemu su doprinijele mjere koje se provode te kako 4. kolovoza nema niti jednog novog slučaja ASK.

Program je vrijedan 10 milijuna eura, a najveći iznos potpore po korisniku je 600 tisuća eura. Intenzitet potpore iznosi do 65 posto prihvatljivih troškova ulaganja te do 80 posto prihvatljivih troškova ulaganja za mlade poljoprivrednike. Uz to, u javnu raspravu bit će upućen i odgovarajući pravilnik o provedbi tog programa potpore.

Za štete od elementarnih nepogodama 4,4 milijuna eura

Program potpore za poljoprivredne sektore pogođene nepovoljnim klimatskim prilikama i prirodnim nepogodama u 2025. vrijedan je 4,4 milijuna eura, a njime će se omogućiti ublažavanje posljedica štete nastale na proizvodnji šljiva, lješnjaka, grožđa, lucerne i šećerne repe. Procjenjuje se da bi potporu trebalo ostvariti oko 2.800 poljoprivrednih proizvođača, pri čemu će pojedinačni iznos potpore biti od 200 do 42.000 eura.

Nacrtom Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u 2026. godini osigurava se 100.000 eura za pčelare kojima je pomor pčelinjih zajednica tijekom 2026. potvrđen službenim podacima Državnog inspektorata. Prihvatljivi su pčelari upisani i ažurirani u Evidenciji pčelara i pčelinjaka, uključujući stacionarne i propisno dopremljene seleće pčelinjake.

Potpora je namijenjena nadoknadi izgubljene dobiti zbog naglog prestanka proizvodnje, čime se omogućuje nastavak pčelarske proizvodnje, obnova broja pčelinjih zajednica, kontinuitet proizvodnje pčelinjih proizvoda i očuvanje biološke raznolikosti. Najviši iznos potpore po stradaloj pčelinjoj zajednici iznosi 154 eura. Nacrtom Programa državne potpore za genetsko unaprjeđenje u stočarstvu u razdoblju od 2027. do 2029. objedinjuju se tri dosadašnja programa i osigurava 1,5 milijuna eura, odnosno 505.000 eura po godini provedbe. Program obuhvaća potporu za genomsko vrednovanje domaćih životinja, uzgoj uzgojno valjanih ovaca i koza te uzgoj izvornih pasmina peradi. Za genomsko vrednovanje domaćih životinja planirano je ukupno 300.000 eura, za uzgoj uzgojno valjanih ovaca i koza 1.020.000 eura, a za izvorne pasmine peradi 195.000 eura. Prijedlogom Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi intervencije 75.01. Uspostava mladih poljoprivrednika iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027. ubrzava se ugovaranje potpore mladim poljoprivrednicima. Agencija za plaćanja moći će ugovarati prihvatljive zahtjeve do visine raspoložive alokacije bez čekanja završetka svih drugostupanjskih postupaka. Ako se žalba usvoji i u ponovljenom postupku utvrdi da zahtjev treba biti ugovoren, a raspoloživa sredstva javne potpore po natječaju nisu dostatna, na temelju odluke Upravljačkog tijela moći će se povećati ukupan iznos raspoloživih sredstava po natječaju. Izmjenama se dodatno pojašnjavaju prihvatljivost projekta, aktivnosti i poslovnog plana.



Prijedlogom izmjena Pravilnika o provedbi Programa potpore sjetvi certificiranog sjemena i sadnji certificiranih sadnica za razdoblje 2026. - 2030. propisuje se da će korisnici za odobrenje i isplatu potpore trebati dostaviti dokaz o kupnji, umjesto dosadašnjeg dokaza o kupnji i plaćanju certificiranog sjemena soje i/ili strnih žitarica te certificiranog sadnog materijala. Time se uvjeti za ostvarivanje potpore usklađuju sa stvarnim rokovima i specifičnostima poljoprivredne proizvodnje te se omogućuje priznavanje podmirenja obveza nakon žetve, uključujući kompenzaciju u okviru kooperantskih odnosa.



Vrijednost petogodišnjeg Programa ostaje 35 milijuna eura, odnosno sedam milijuna eura godišnje, a ne mijenja se ni krug potencijalnih korisnika, koji obuhvaća oko 80.000 uzgajivača soje i strnih žitarica te oko 15.000 poljoprivrednih gospodarstava u sektoru voćarstva i vinogradarstva.

Za nadoknadu štete uzrokovane ASK 10 milijuna eura

Prijedlogom Pravilnika o provedbi Programa državne potpore za nadoknade šteta uzrokovanih ASK za razdoblje do 2027. uređuje se provedba mjera za nadoknadu šteta nastalih zbog provedbe mjera kontrole i suzbijanja ASK, obnovu narušenog proizvodnog potencijala na pogođenim gospodarstvima te očuvanje proizvodnje prasadi. Za provedbu Programa osigurano je 10 milijuna eura, čime se nastavlja pružati potpora svinjogojskim gospodarstvima pogođenima posljedicama naređenih mjera. Potporom su obuhvaćena gospodarstva na kojima su svinje usmrćene i koja zbog toga trenutačno ne mogu nastaviti proizvodnju i ostvarivati prihod, gospodarstva za koja je izdano rješenje o dopuštenoj repopulaciji te gospodarstva koja uzgajaju rasplodne svinje na područjima primjene naređenih mjera, zbog čega posluju u otežanim uvjetima.



Prijedlogom Pravilnika o provedbi Programa potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje ASK do 2027. uređuje se dodjela potpore proizvođačima svinja čiji se objekti nalaze u zoni zaštite ili zoni nadziranja i koji zbog naređenih mjera svinje ne mogu plasirati po aktualnim tržišnim cijenama. Za provedbu Programa osigurano je 10 milijuna eura, a potpora je namijenjena kompenzaciji gubitka prihoda za svinje otpremljene na klanje pod posebnim uvjetima od 1. siječnja 2025. do 31. kolovoza 2027. godine. Potpora može iznositi do 40 posto tržišne cijene u tjednu isporuke, a izračunavat će se prema tržišnoj cijeni koju objavljuje Udruženje proizvođačkih organizacija proizvođača stoke i mesa.

Na novinarski upit hoće li se povećanje cijena goriva preliti na povećanje cijena hrane Vlajčić je rekao kako je to teško predvidjeti te kako Ministarstvo kontinuirano radi na tome da se to ne dogodi.