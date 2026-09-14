Nakon Gospića stižu stroža pravila za gospodarenje otpadom: Stroga kontrola, video nadzor, GPS u svakom kamionu

'Cilj izmjena ovoga zakona je spriječiti nezakonito postupanje s otpadom, pojačati nadzor nad onima koji otpadom gospodare, i osigurati da se zna tko je odgovoran za svaku fazu postupanja s otpadom. Posebno jačamo odgovornost onih koji nezakonito postupaju, uključujući odgovornost članova trgovačkih društava, kada se pravna osoba zloupotrebljava za takvo postupanje. Uvodi se obvezni i neprekinuti video-nadzor lokacija na kojima se gospodari otpadom, sustavnije kontrole prema stupnju rizika te bolji digitalni sustav evidencije i praćenja tokova otpada. A istodobno jačamo ovlasti nadležnih tijela kako bi se moglo pravodobno reagirati na nezakonito postupanje, uključujući mogućnost privremenog zadržavanja i oduzimanja pošiljki otpada vozila i opreme ', istaknuo je premijer.

Kako je istaknuo u uvodnom dijelu premijer, Zakon je temeljito pripremljen u proteklom razdoblju, a njegova priprema je počela davno prije nego što je došlo do emancipacije ove teme vezane za Gospić i za PPK Velebit. O tome svjedoči, istaknuo je, činjenica da je ovaj zakon već dva puta bio u javnom savjetovanju i 2025. i 2026. godine.

Naglasio je kako je važna poruka ovog zakona da trošak sanacije nezakonitog otplaćenog otpada ne smije biti na građanima, i lokalnoj zajednici, nego onima koji su za takvo postupanje odgovorni, dakle onečišćivači.

Također, dodao je, propisuju se jasne procedure davanja suglasnosti na lokalnoj razini za odlagališta koja se nalaze u pojedinim gradovima ili općinama, i u smislu informiranosti ne samo županije i njihovih nadležnih odjela, nego i gradova, odnosno općina i na taj način se podcrtava odgovornost za ono što se događa na lokalnoj razini.

Predstavljajući izmjene i dopune Zakona o gospodarenju otpadom, ministrica Vučković, istaknula je da se, prije svega, uvodi čvršći, transparentan i provediviji sustav nadzora gospodarenja otpadom.

'Težište je na sprječavanju nezakonitog postupanja, punoj sljedivosti tokova otpada, stvarnoj financijskoj odgovornosti onečišćivača, učinkovitom radu i koordinaciji između nadležnih tijela, jedinica, lokalne i područne samouprave. Ujedno, cilj je svakako i brže postići sve ono što nam je propisano pravnom stečevinom Europske unije, te ostvariti ciljeve koji se odnose na smanjivanje odlaganja, miješano komunalnog otpada i stope recikliranja prije svih ostalih', naglasila je ministrica Vučković.

Dodala je kako se izmjene i dopune predlažu radi daljnjeg unapređenja, sustava gospodarenja, jačanja nadzora, sprječavanja nezakonitog postupanja, učinkovitog uklanjanja protuzakonito odbačenog otpada, osiguranja financijske odgovornosti za sanaciju, te usklađivanja s novim pravnim okvirom Europske unije.

Stižu jače kontrole

'Praksa je pokazala potrebu za jačim kontrolama lokacija na kojima se odlaže otpad, količina kretanja otpada, te za bržim i djelotvornijim izvršenjem svih naređenih mjera', naglasila je.

Kao ključne novosti navela je sprječavanje nezakonitog gospodarenja otpadom, pri čemu se uspostavlja popis osoba kojima je zabranjeno gospodariti otpadom. Zabrana se uz pravne osobe veže i uz odgovorne i povezane osobe, čime se smanjuje mogućnost nastavka iste djelatnosti preko drugog društva, te ponavljanja pogrešaka.

U vezi s pojačanim nadzorom lokacija i pošiljaka, uvode se neprekinuti video-nadzor lokacija gospodarenja otpadom te GPS praćenja vozila za prijevoz otpada uz jasna pravila za privremeno zadržavanje sumnjivih pošiljaka vozila i opreme.

Lokacije na kojima se gospodari neopasnim otpadom bit će predmet kontrole najmanje jedanput godišnje, a lokacije s opasnim otpadom najmanje dva puta godišnje. Provjeravat će se stvarne vrste i količine otpada, način skladištenja i obrade, evidencije, uvjeti iz dozvole i dostatnost financijskog jamstva kako bi se zaštitili imovinsko-pravni interesi Republike Hrvatske.

Preciziraju se dodatno uvjeti za izdavanje preispitivanja i ukidanje dozvola prije izdavanja dozvola iz nadležnosti županije, odnosno grada Zagreba, pribavlja se obrazloženo mišljenje načelnika ili gradonačelnika utemeljeno na prostornom planu i namjeni građevine. Županijsku dozvolu donosi župan.

Uvodi se financijsko jamstvo i založno pravo

Financijsko jamstvo mora biti dostatno za uklanjanje otpada, oporabu ili zbrinjavanje sanacije lokacija i moguće štete, a njegova se dostatnost provjerava najmanje jedanput godišnje. Jača se mogućnost naplate javnih sredstava utrošenih u sanaciju.

Ministrica je posebno istaknula promjenu kojom se državi omogućuje stjecanje založnog prava na imovini onečišćivača do visine troška sanacije, a lokalna jedinica stječe zakonsko založno pravo radi naplate troškova uklanjanja odbačenog otpada. Proširuje se krug obveznika elektroničkog očevidnika o nastanku i tijeku otpada, uvodi se obveza prethodnog unosa podatka, ali za one pošiljke koje sad nisu u Europskom novouspostavljenom DIVA sustavu s podacima o zabranama, objedinjenim pregledom prava gospodarenja otpadom i slično.

Miješani komunalni otpad, prema ovim izmjenama, usmjerava se u pripadajuće centre za gospodarenje otpadom, a jedinice lokalne samouprave dobivaju jasnije obveze za otpadnu zemlju i kamenje, reciklažna dvorišta za građevni otpad, prostore za ponovnu uporabu i godišnje akcije uklanjanja protuzakonito odbačenog otpada.

Uređuje se stabilniji sustav ovlaštenja i ugovora s Fondom u vezi s posebnim kategorijama otpada, dostupnost sakupljanja, sigurnosne rezerve kapaciteta, te odgovornost proizvođača za financiranje sakupljanja i obrade.

'Očekivani učinci predloženih izmjena jesu svakako jača prevencija u vezi s potencijalnim nezakonitom poslovanjem i zaobilaženje zabrana, brže otkrivanje nepravilnosti, veća dokazivost i potpuna precizna sljedivost kretanja otpada, uklanjanje otpada u najkraćem roku nakon prestanka rada u jasno propisanim rokovima, manji rizik da troškovi uklanjanja i sanacije konačno snose lokalni ili državni proračun, jasnoća u pogledu izdavanja ili mijenjanja i ukidanja dozvola, evidencija cjenika i rada Centara za gospodarenje otpadom, učinkovitije korištenje Centara za gospodarenje otpadom, bolja koordinacija među različitim dionicima u sustavu, te jačanje ponovne uporabe odvojenog sakupljanja i značajniji doprinos kružnom gospodarstvu s obzirom na navedeno', istaknula je nakraju ministrica Vučković.