europski parlament

Bartulica glasovao protiv odobrenja GMO proizvoda u EU

Bi. S. / Hina

08.07.2026 u 20:18

Stephen Bartulica
Stephen Bartulica Izvor: tportal.hr / Autor: Ivor Kruljac
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'Na današnjoj plenarnoj sjednici Europskog parlamenta glasovao sam protiv prijedloga Europske komisije kojim se odobrava stavljanje genetski modificiranih (GMO) proizvoda na tržište Europske unije, podržavši prigovor na tu odluku', priopćio je u srijedu hrvatski eurozastupnik Stephen Nikola Bartulica (DOMiNO/ECR)

'Protivim se daljnjem širenju GMO proizvoda na europskom tržištu jer smatram da Europa treba štititi kvalitetnu, sigurnu i tradicionalnu proizvodnju hrane, a ne otvarati dodatni prostor modelima proizvodnje koji izazivaju opravdanu zabrinutost građana i poljoprivrednika.

Hrvatski i europski poljoprivrednici svakodnevno ulažu veliki trud kako bi proizveli kvalitetnu hranu uz poštivanje visokih europskih standarda. Naša je odgovornost zaštititi njihovu konkurentnost, očuvati tradicionalnu i ekološku poljoprivredu te spriječiti dodatni pritisak koji bi širenje GMO-a moglo imati na domaću proizvodnju i bioraznolikost.

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Europa mora ostati kontinent koji cijeni domaću proizvodnju hrane, štiti svoje poljoprivrednike i potrošačima jamči najviše standarde kvalitete. Ne želim Hrvatsku u kojoj interesi velikih biotehnoloških kompanija imaju prednost pred interesima naših obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, sigurnošću hrane i očuvanjem prirode.

Zato sam glasovao protiv odobrenja GMO proizvoda i nastavit ću se zalagati za politike koje štite hrvatske poljoprivrednike, domaću proizvodnju hrane i pravo građana na kvalitetnu i sigurnu hranu proizvedenu prema najvišim europskim standardima', stoji u priopćenju zastupnika Bartulice.

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