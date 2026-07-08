Bartulica glasovao protiv odobrenja GMO proizvoda u EU

'Protivim se daljnjem širenju GMO proizvoda na europskom tržištu jer smatram da Europa treba štititi kvalitetnu, sigurnu i tradicionalnu proizvodnju hrane, a ne otvarati dodatni prostor modelima proizvodnje koji izazivaju opravdanu zabrinutost građana i poljoprivrednika.

Hrvatski i europski poljoprivrednici svakodnevno ulažu veliki trud kako bi proizveli kvalitetnu hranu uz poštivanje visokih europskih standarda. Naša je odgovornost zaštititi njihovu konkurentnost, očuvati tradicionalnu i ekološku poljoprivredu te spriječiti dodatni pritisak koji bi širenje GMO-a moglo imati na domaću proizvodnju i bioraznolikost.