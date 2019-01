Zoran Vakula: Promjena vremena je nagla, brza, pa i žestoka. Pogledajte gdje pada snijeg i gdje će tek padati

Nakon iznadprosječno visokih temperatura poslijednjih dana, petak nas je dočekao s nižim temperaturama i povratkom zimskih uvjeta

Temperatura zraka uglavnom će se kretati od 1 do 6 stupnjeva Celzija, na Jadranu između 8 i 14, a poslijepodne i navečer će biti hladnije.

Zapuhat će većinom umjeren sjeveroistočnjak i sjeverac. Na Jadranu još ujutro umjereno i jako jugo, od sredine dana na sjevernom dijelu bura, do večeri i olujna, zbog čega je za područje podno Velebita izdan crveni meteoalarm koji označava izuzetno opasno vrijeme .

HRT-ov meteorolog Zoran Vakula savjetuje da, s obzirom na povratak zimskih uvjeta, ponegdje i s debljim snježnim pokrivačem, možete li - gorjem ne putujete od 8 do 20 sati, još bolje - do subote, a i podno Velebita će od petka poslijepodne do subote kasno navečer biti ograničenja u prometu. Za mnoge će vjerojatno najpovoljnija biti nedjelja, a od ponedjeljka ponovno oblačnije i vjetrovitije, vjerojatno s češćim oborinama.

U četvrtak je, uz južinu, ponegdje na zapadu već jutarnja temperatura zraka bila viša od prosječne najviše, i to ne samo za sredinu siječnja nego čak i za početak ožujka. No, već u petak stiže promjena - nagla, brza, pa i žestoka... Ponegdje će biti i obilne kiše praćene munjama i gromovima, koji se gdjekad mogu vidjeti i čuti i uz padanje snijega, što i nije odviše česta pojava, za razliku od za siječanj uobičajenoga debljeg snježnog pokrivača u gorju, a i jake i olujne bure na sjevernom dijelu Jadrana...

