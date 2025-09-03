Zoran Milanović primio Jergovića: Čitat ćemo i drugu stranu priče

'Razgovarao sam danas s Miljenkom Jergovićem , koji je u Uredu predsjednika bio dobrodošao, a mislim da je i naš razgovor dobro prošao. Ali književnik ko književnik, Miljenko će vjerojatno i taj razgovor iskoristiti kao crticu za stvaranje neke nove spisateljske građe, pa ćemo čitati i drugu stranu priče. A to i jest suština razgovora (kakvih nam u Hrvatskoj nedostaje): slušati - i čuti! - što drugi, pa i drugačiji od nas, imaju reći. Nakon kolovoških noći stigli su rujanski dani, pa neka dijalog i tolerancija različitosti istinski postanu pravila hrvatskog društva', napisao je Milanović uz dvije fotografije: na prvoj su samo on i Jergović, a na drugoj su u društvu predsjednikova savjetnika za kulturu Zdravka Zime .

Podsjetimo, na Jergovićevoj stambenoj zgradi nedavno je ispisan prijeteći grafit 'Jedne kolovoške noći Miljenko neće dobro proći - naša država, naša pravila'. Grafit je izazvao niz reakcija i osuda u javnosti, a sam Jergović ga je popratio objavom da je za negativnu kampanju protiv njega odgovoran premijer Andrej Plenković.

Iz Vlade je prvo stigao sarkastičan odgovor da 'upravo pišu grafite protiv Jergovića', a potom i formalna osuda.

Predsjednik Milanović se na ovu temu još nije oglasio.